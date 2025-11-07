Periodista de Teletica se somete a tratamiento estético; esto fue lo que se hizo

Gloriana Casasola explicó que el procedimiento incluye agujas y aparatología que calienta la piel.

La periodista Gloriana Casasola, de Telenoticias, compartió con sus seguidores que inició un tratamiento estético para reducir la celulitis. La comunicadora explicó que el procedimiento se lleva a cabo en seis sesiones y que ya completó su segunda cita.

“Esta es mi segunda cita anticelulitis y una de las preguntas más frecuentes en todos los procedimientos es si duele. Y la primera parte, que incluye agujas, molesta un poco, pero todo depende del umbral del dolor de cada persona”, explicó la periodista.

Además, agregó que hay zonas donde siente una molestia y otras donde no pasa absolutamente nada.

Casasola detalló que se aplica el tratamiento en las piernas, específicamente en los muslos, zona donde percibe la llamada “piel de naranja”. Según indicó, el proceso consta de seis sesiones, aunque los primeros cambios comienzan a notarse antes de concluir el tratamiento.

“Eso me tiene muy feliz. Si tienen preguntas, las leo y prometo ir respondiendo con mi experiencia en cada sesión”, dijo Casasola en el video, en el que mostró cómo le realizan el procedimiento.

La periodista exhibió con entusiasmo los resultados iniciales y afirmó que continuará compartiendo su experiencia con quienes deseen conocer más sobre este tipo de tratamientos estéticos.