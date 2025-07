Periodista de Teletica revela la lucha de su madre contra el cáncer de mama: ‘La noticia lo cambió todo’

El 20 de noviembre del 2024 marcó un antes y un después en la vida de la periodista de Teletica Gloriana Casasola y su familia. Ese día, su madre, doña Ana Calderón, recibió un diagnóstico de cáncer de mama. Ocho meses después, ambas decidieron contar su historia para enviar un mensaje de conciencia, esperanza y valentía.

La comunicadora publicó un video en el que su madre habla con serenidad, pero también con claridad sobre lo vivido. “En noviembre me sentí una pelotita en el pecho. Año a año me he hecho mamografías e incluso ultrasonidos de mama, y hasta el año anterior (2023) todo salió bien. Esta vez fue diferente”, expresó doña Ana en el video compartido por su hija.

Luego agregó: “Cuando nos dicen que tenemos cáncer, sentimos el temor de que esa palabra viene amarrada a la muerte. Yo pienso que Dios tiene un propósito con esto. Tal vez uno de esos propósitos es que otras personas logren tratarse a tiempo”.

El diagnóstico de cáncer de mama a la madre de Gloriana Casasola se confirmó el 20 de noviembre del 2024. Doña Ana Calderón instó a las mujeres a realizarse mamografías y no dejar sus citas médicas. (Instagram Gloriana Casasola /Instagram Gloriana Casasola)

En su testimonio, Calderón insistió en la importancia de no postergar los chequeos médicos. También hizo un llamado directo a quienes suelen dejar sus citas para después. “No posterguen las cosas importantes. No posterguen sus exámenes. Cada vez que tengan que hacerlo, no pierdan sus citas. Recuerden que un diagnóstico a tiempo puede salvar su vida”, afirmó.

La publicación de Casasola incluye un mensaje escrito. En él explica que el proceso ha sido largo, pero lleno de fortaleza. También detalla por qué mantuvo en silencio lo vivido durante estos meses.

“El 20 de noviembre es una fecha que quedó marcada en nuestra vida. Ese día recibimos una noticia que lo cambió todo. Mi mamá fue diagnosticada con cáncer de mama. En estos ocho meses hemos vivido un proceso largo, de lucha, de fe y fortaleza. Yo decidí mantenerlo y vivirlo en privado, pero le prometí a mi mamá que, cuando estuviera lista, hablaríamos de esto con una única intención: crear conciencia”, escribió la comunicadora.

“Mi mamá ha enfrentado esta etapa con valentía y propósito, y uno de ellos es motivar a más mujeres a cuidarse, a escuchar su cuerpo, a no dejarse para después. Hoy abrimos nuestro corazón con la esperanza de que este mensaje llegue a quien lo necesita”, añadió.

La comunicadora costarricense decidió hablar públicamente del diagnóstico de su madre tras ocho meses de acompañarla en silencio y con fe. (Instagram/Instagram)

Casasola concluyó su mensaje con palabras llenas de fe: “Aunque para nosotros esto aún no acaba, tenemos la certeza de que, como hasta ahora, iremos superando cada prueba de la mano de Dios”.

Doña Ana, por su parte, también compartió una reflexión para quienes se enfrentan a un diagnóstico similar: “Somos muchas las personas que hemos pasado por este proceso. Son muchas las valientes que han salido adelante. Yo sé que también voy a salir adelante”.

En Costa Rica, el cáncer de mama es el tipo de cáncer que más afecta a las mujeres.