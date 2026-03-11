Viva

Periodista de Teletica se molestó con sus compañeros al aire: vea el tenso momento

Al comunicador no le agradaron las bromas de sus colegas y se los reclamó

EscucharEscuchar
Por Juan Pablo Sanabria

Durante los espacios deportivos de Teletica, últimamente son muy comunes los momentos distendidos, el tono jocoso y hasta la chota entre los periodistas. Sin embargo, esto no siempre es del agrado de todos los comunicadores.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
TeleticaEstadio TD MásAndrés GonzálezGustavo LópezJosué QuesadaTD Más
Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.