Periodista de Teletica se molestó con sus compañeros al aire: vea el tenso momento

Durante los espacios deportivos de Teletica, últimamente son muy comunes los momentos distendidos, el tono jocoso y hasta la chota entre los periodistas. Sin embargo, esto no siempre es del agrado de todos los comunicadores.

Tal es el caso de Andrés González, quien a diferencia de sus colegas, suele ser más sobrio durante sus intervenciones y recientemente terminó molesto con sus compañeros.

Andrés González es un periodista deportivo de Teletica. (Instagram)

En el programa Estadio TD Más, se discutía sobre la derrota de Saprissa ante Sporting FC. Gustavo López aseguró que el resto de panelistas estaba “muy callado” y en respuesta a eso, Josué Quesada bromeó a González.

Según Quesada, Andrés estaba alegre de que el cuadro tibaseño perdiera, dando a entender que aquello se debía el periodista se dejaba llevar por sus colores (que, en apariencia, no son precisamente morados). “Andrecito está safado... está eufórico”, dijo Josué.

Aunque el comentario causó risas entre los presentes, a González no le gustó y reaccionó con enojo, aseverando que no iba a permitir que se siguiera en esa línea de conversación. “No, muchachos. Vamos a hablar en serio”, advirtió visiblemente inconforme.

"Contamos con excelente ambiente laboral"



El ambiente: pic.twitter.com/rCF2Dhd8DV — TD Más (@tdmascrc) March 7, 2026

Las carcajadas continuaron ante el reclamo del comunicador, quien incluso, en un gesto de indignación, se quitó el audífono y aseguró que desde tiempo atrás han querido sembrar suspicacias sobre él.

“No voy a hablar, porque ustedes desde hace días están con esto. Hablen del partido. ¿Qué tengo que ver yo con la derrota de Saprissa? ¿Qué tengo que ver yo?”, sentenció vehemente.

Gustavo López volvió a intervenir, pidiéndole que no amagara con retirarse del set y que, en todo caso, se molestara con Quesada, quien fue el que lanzó el chiste.

La escena, compartida hace unos días en las redes sociales de TD Más, finalizó con González resignado y reiterando: “Hablen todo lo que quieran”.