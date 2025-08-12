Viva

Periodista de Teletica hizo un pedido especial tras anuncio del ‘Chiqui’ Brenes en ‘Mira quién baila’

El exdelantero es ídolo histórico del equipo del Cartaginés y jugó en Brasil 2014

EscucharEscuchar
Por Fiorella Montoya

Este lunes 11 de agosto, el programa de Teletica Mira quién baila anunció la llegada de su cuarto participante: el exfutbolista Randall Chiqui Brenes, figura que marcó a la afición del Club Sport Cartaginés durante años.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Mira quién bailaRandall Chiqui BrenesJuan Manuel VargasClub Sport Cartaginés
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Periodista. Se desempeña en la sección El Mundo y Breaking News. Graduada en 2020 de la carrera de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas (UIA).

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.