Periodista de Teletica hizo un pedido especial tras anuncio del ‘Chiqui’ Brenes en ‘Mira quién baila’

Este lunes 11 de agosto, el programa de Teletica Mira quién baila anunció la llegada de su cuarto participante : el exfutbolista Randall Chiqui Brenes, figura que marcó a la afición del Club Sport Cartaginés durante años.

En los pasillos del canal de La Sabana, la noticia llamó la atención del periodista y presentador de Telenoticias Juan Manuel Vargas, declarado seguidor del equipo de la Vieja Metrópoli. Al conocer que Brenes volverá a escena, esta vez en una pista de baile, hizo un pedido especial.

“Creo que la afición del Club Sport Cartaginés debería unirse para levantar esa copa. ¡Vive, vive! #TeamChiqui”, publicó en su cuenta de Facebook. Vargas acompañó el mensaje con una fotografía junto a una mascarada del exdelantero.

Juan Manuel Vargas pidió a la afición brumosa apoyar a Randall Brenes en el programa. (Facebook: Juan Manuel Vargas/Facebook: Juan Manuel Vargas)

Brenes se unió al elenco de Mira quién baila para la temporada que iniciará el 7 de setiembre.

El ex atacante brumoso es recordado por su trayectoria con el club blanquiazul, además de haber integrado la Selección Nacional que marcó historia en la Copa Mundial Brasil 2014.

En el 2018, Brenes se retiró del fútbol profesional. Después fundó una escuela deportiva y, en varias ocasiones, trabajó como comentarista en transmisiones de partidos.