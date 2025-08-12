Periodista de Teletica hizo un pedido especial tras anuncio del ‘Chiqui’ Brenes en ‘Mira quién baila’

Este lunes 11 de agosto, el programa de Teletica Mira quién baila anunció la llegada de su cuarto participante: el exfutbolista Randall Chiqui Brenes, figura que marcó a la afición del Club Sport Cartaginés durante años.
