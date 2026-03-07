Periodista de Teletica es de los mejores ticos en este deporte y hará un reto extremo por un poderoso motivo

En su trabajo en Teletica, este periodista va entre pasillos, tras las cámaras y, en general, siempre está moviéndose en esas sombras que los televidentes desconocen pero que son tan necesarias para un canal.

Pero, curiosamente, fuera de los reflectores que abundan en su empleo, Bernal Fonseca destaca públicamente como uno de los mejores ticos en el Ironman, sonado circuito de competencias de triatlón extremo.

Fonseca, quien labora en comunicación institucional y como productor en la televisora de La Sabana, cerró 2025 como el tico número 1 en la categoría de 30 a 34 años de este deporte.

Pero este logro, al igual que su faceta deportiva, no se trata de figurar o presumir sus vitrinas, sino que tiene una esencia de bien social. Ya lo hizo el año pasado y ahora redobla la apuesta para convertir su esfuerzo competitivo en una vía para impactar positivamente a sectores que lo necesitan.

“La vida es tan corta, tan reducida, que nuestra existencia debería dejar un legado memorable en las demás personas. Mi mayor consigna, y así me lo enseñó mi mamá y mi papá, es que uno le pueda servir a los otros. Y ese servir a los otros es lo que convierte, creo yo, mi existencia en algo memorable”, declaró Fonseca.

“No para sobresalir ni que digan: ‘Ay, qué bárbaro, Bernal’. Es porque es mi deseo que mi existencia haya valido la pena, que haya contado. Y eso creo que lo consigo haciendo lo que me apasiona hacer”, agregó el periodista de 34 años.

Este 2026, correrá cuatro Ironman en distintos países para recaudar fondos que se invertirán en becas dirigidas a jóvenes en vulnerabilidad.

Bernal Fonseca habilitó el número 8882-2583 para recibir donaciones a través del Sinpe. (Cortesía)

Su idea es conseguir una donación de ¢10.000 por cada kilómetro recorrido. Lo recaudado será duplicado por la Fundación Caricaco y se entregará íntegramente a la Fundación Génesis en Alajuelita.

La primera de estas carreras será este 8 de marzo en Curitiba, Brasil. Esta será la única que represente un medio Ironman; es decir, 113 kilómetros (entre natación, ciclismo y carrera). De lograr su cometido y una vez duplicado el monto por la organización aliada, la fundación alajueliteña recibiría ¢2,6 millones.

Posteriormente, en mayo hará su primer Iron Man completo, de 226 km, en Lanzarote de Islas Canarias, España. A este le sigue Leeds, Inglaterra, en agosto; y concluirá su proyecto en San Juan, Argentina, en noviembre.

El periodista de Teletica abrió la puerta a cualquier persona, empresa u organización que quiera sumarse a los donativos, los cuales se realizan al Sinpe 8882-2583.

Incluso, explicó que la iniciativa es amplia y que, por ejemplo, hay empresas que han ofrecido dar cursos de idiomas a los jóvenes, en lugar de aportar monetariamente. Para esto, también invitó a que lo contacten mediante el correo yo@bernalfonseca.com.

“No se trata de financiar a Bernal para que haga esto, que es una parte importante para que el modelo siga ejecutándose. Pero es más importante el impacto que podemos lograr y eso es lo que yo estoy persiguiendo, en realidad. Entonces, que cualquiera con lo que quiera sumar lo puede hacer”, afirmó el comunicador.

El Ironman es reconocido como una de las competencias más extenuantes del mundo. Consiste en 3,86 km de natación en mar abierto, 180 km de ciclismo y 42,2 km de carrera a pie. (Cortesía Bernal Fonseca)

Cinco medias maratones en cinco días

Esta es la segunda campaña en la que Fonseca mezcla deporte con impacto social. El año pasado corrió cinco medias maratones en cinco días seguidos (eventos que no estaban planificados en su temporada como triatleta), y recolectó un total de $5.000 para la Asociación Caminemos Juntos (Ascaju), dedicada a la atención de personas en cuidados paliativos.

“Gracias a Dios he contado con el apoyo de muchas organizaciones que han creído en el trabajo que hago de visibilizar el deporte, de ponerle un factor de impacto social”, comentó.

Por otra parte, Bernal también espera que este tipo de proyectos funcionen como un recordatorio de que la actividad física no puede reducirse a un hábito de consumo o a un vano alimento para los egos.

“Soy honesto, a mí me gusta compartir que corrí más rápido que ayer, pero si lo dejo ahí es vanidad de vanidades y no ganamos nada. Creo que aunque ha habido un despertar del deporte, que me parece valiosísimo por salud y un montón de cosas más, ha sido con una perspectiva un poco alejada de la esencia del deporte”, reflexionó el triatleta y comunicador.

“El deporte tiene valores, tiene un espíritu de sociedad, genera identidad nacional, genera comunidad y es esto mismo que estoy tratando de hacer”, concluyó.

En 2025, el periodista de Teletica corrió cinco media maratones para apoyar a las personas en cuidados paliativos. (Bernal Fonseca)

Fonseca ya se encuentra en suelo brasileño, donde este domingo 8 de marzo dará inicio a su temporada deportiva que este año, para su alegría, pudo ligar al 100% a una campaña benéfica.

Cuando termine esta primera y extenuante carrera comerá todo el helado que pueda, al que le sumará, al llegar a Costa Rica, un pedazo de un queque seco “especial” que ya tiene en la mira.

Pero lo que de verdad lo sostendrá para seguir adelante en este reto extremo será el saber que los 3,86 km de natación en mar abierto, 180 km de ciclismo y 42,2 km de carrera a pie tienen un poderoso sentido que no termina en la meta.