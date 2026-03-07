Viva

Periodista de Teletica es de los mejores ticos en este deporte y hará un reto extremo por un poderoso motivo

El comunicador emprenderá una aventura extrema como parte de una iniciativa de bien social

EscucharEscuchar
Por Juan Pablo Sanabria
Bernal Fonseca
El periodista Bernal Fonseca practica triatlón desde los 22 años. Actualmente, tiene 34 años. (Cortesía)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
TeleticaIron ManBernal Fonseca
Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.