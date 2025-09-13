Revista Dominical

Corrió cinco medias maratones en cinco días para apoyar a pacientes en cuidados paliativos

La pérdida de su mamá lo motivó a utilizar el deporte como motor social. Esta es la historia de un atleta que atravesó desde Santa Ana hasta Cartago para entregar donaciones a una asociación de cuidados paliativos

Por Sofía Sánchez Ramírez
Corrió cinco media maratones para apoyar a las personas en cuidados paliativos
Para Bernal Fonseca, los entrenamientos y las carreras trascienden lo individual, pues concibe el deporte como un medio para impulsar la transformación social. (Cortesía/Bernal Fonseca)







Bernal FonsecaAtletismoMedia maratónTriatlón
