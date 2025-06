Triatlón costarricense tendrá una prueba de fuego a nivel continental

Costa Rica tendrá una importante presencia este fin de semana en el Campeonato Panamericano de Triatlón en Calima, Colombia.

El sábado se realizarán la mayoría de las pruebas individuales, mientras que el domingo competirán dos equipos (selección mayor y sub-21) en el evento de relevos mixtos y en la categoría juvenil.

En la categoría élite participarán Raquel Solís, Álvaro Campos y Catalina Torres. En la sub-23 competirán Ariana Borbón y Peter Hoornstra.

Mientras en la categoría júnior estarán Gerald Rojas, Daniel Nietzen, José Andrés Artavia, Sergio Campos, Valeria Arce y Fabiola Guillén, Por otra parte, en novatos participarán Isaac Chaves y Santiago Miranda, y en juvenil, Zara Solís.

Alia Cardinale, coordinadora de procesos juveniles de la Federación Unida de Triatlón (FEUTRI), explicó que este evento se está utilizando con varios objetivos: ganar experiencia, confianza, identificar puntos de mejora y sumar en el ranking nacional.

Además, competirá la selección sub-21 (una mezcla de atletas júnior y sub-23), que se prepara para los Juegos Panamericanos de Paraguay 2025, que se celebrarán en agosto.

“Ellos deben competir en distancia estándar, y ese será el mayor reto, ya que casi no han tenido oportunidades de hacerlo. Otro de los objetivos son los relevos, porque en agosto haremos esa prueba y quiero que tengan su primera experiencia como equipo, ver si el orden que utilizamos funciona y qué aspectos deben mejorar”, comentó Cardinale.

Según la coordinadora de la FEUTRI, para algunos atletas será su primera vez en un evento internacional, y otros solo han participado en pruebas de relevos durante los Juegos Deportivos Nacionales, cuyo nivel no es comparable.

El equipo de relevos de la selección mayor está compuesto por Raquel Solís, Catalina Torres, Álvaro Campos y Gerald Rojas. El equipo sub-21 lo conforman Peter Hoornstra, Daniel Nietzen, Ariana Borbón y Valeria Arce.

Este sábado 7 de junio, a las 7:30 a.m., ingresará al agua la categoría élite y Sub 23 femenina, mientras a las 9:30 a. m. la Sub 23 y élite masculina. A las 11 a.m. se desarrollará la categoría junior femenina y a las 11:40 a. m. junior masculino.

Para el domingo competirán los relevos masculinos y femeninos a las 8:30 a. m.