Periodista de Teletica cuenta que sufrió robo e Ignacio Santos y Nancy Dobles tuvieron un gesto inolvidable

Yessenia Alvarado es una de las periodistas más experimentadas de Teletica. Trabajó varios años a las órdenes de Ignacio Santos.

Tras el retiro de Ignacio Santos del noticiero de Teletica, afloraron las despedidas públicas y, en especial, los periodistas que trabajaron bajo sus órdenes quisieron dejar por escrito la marca que Santos dejó en sus carreras.

Una de estas fue Yessenia Alvarado, quien, más allá de las lecciones laborales, ahondó en la parte humana del destacado comunicador. A través de una fuerte anécdota, de lo que calificó como un “episodio inolvidable”, Alvarado dejó ver el aprecio que le tiene a su exjefe.

Según narró Yessenia en una publicación en Facebook, tiempo atrás fue víctima de un robo por descuido, en el que le robaron efectivo y le sustrajeron casi ¢5 millones de sus tarjetas.

Ignacio Santos anunció así su salida de Telenoticias

Al enterarse, Santos y su pareja, Nancy Dobles, hicieron algo que impresiona a cualquiera.

“Mientras lloraba por el desconsuelo, don Ignacio se enteró y me llamó para darme ánimo. Pero no solo eso, me pidió la dirección de mi domicilio, me dijo que él y Nancy venían en camino para llevarme a dormir a su casa, que no me dejarían dormir sola en una noche como esa”, relató.

“Al día siguiente me dio un sobre con dinero; me dijo que ahí tenía para que no me quedara sin plata en aquellos días. También les pidió a dos personas, a Lilly Carranza y a Steven Díaz, que me acompañaran todo el día a denunciar ante el OIJ, a las vueltas con los bancos, etc”, añadió.

Nancy Dobles e Ignacio Santos tuvieron un enorme gesto con la periodista de Teletica, Yessenia Alvarado. (Instagram)

La periodista afirmó que semanas después, el seguro le reintegró el dinero, pero que el apoyo recibido quedó en su corazón para siempre.

“Recuerdo esto y aún se me estremece el corazón. Es tan solo un ejemplo de los múltiples momentos en los que alguno de nosotros, en Telenoticias, contó con el apoyo de un ‘formidable’ ser humano", escribió la comunicadora.

“Desde pérdidas de seres queridos, momentos de enfermedad o cualquier otra situación que nos afectara directamente o a alguno de nuestra familia, ahí estaba él, apoyando y preguntando: ‘¿Cómo sigue tú?’”, agregó.

Finalmente, Alvarado recalcó que decidió compartir esta historia para que los televidentes que lo conocen solo frente a cámaras, sepan más de la calidad humana de Ignacio Santos.

“Hoy nos dijo varias veces, que fue un honor para él trabajar con nosotros, pero no, don Ignacio, fue al revés. El honor fue nuestro, por 13 años para mí —un sueño cumplido, como escribió Jason (Ureña)—. Gracias por todo, jefe, un fuerte y sentido abrazo", concluyó.