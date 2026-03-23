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Periodista de ‘Telenoticias’ sorprendió a compañero con picante comentario en vivo: esto pasó

El intercambió sucedió durante la edición matutina del noticiero de Teletica

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Por Fiorella Montoya
Periodistas de 'Telenoticias' abrieron un espacio a conversar de fútbol pero a uno de ellos no le fue muy bien.
Los periodistas de 'Telenoticias' abrieron un espacio para conversar de fútbol, pero a uno de ellos no le fue muy bien. (Captura de pantalla/Captura de pantalla)







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Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

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