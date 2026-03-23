Periodista de ‘Telenoticias’ sorprendió a compañero con picante comentario en vivo: esto pasó

Los periodistas de 'Telenoticias' abrieron un espacio para conversar de fútbol, pero a uno de ellos no le fue muy bien.

Normalmente, las rivalidades del fútbol salen a relucir luego del fin de semana, cuando se llega a la oficina tras la pérdida del equipo favorito. La situación es más notoria cuando lo dejan en evidencia en televisión nacional, tal como sucedió en la edición matutina de Telenoticias este lunes 23 de marzo.

La periodista deportiva, Melissa Alvarado, decidió salirse del libreto para protagonizar un comentario que a cualquier aficionado le dolería. Ella acababa de presentar la sección de deportes cuando empezó a conversar con sus compañeros, Juan Manuel Vargas y Yahaira Piña, sobre las situaciones del fútbol.

Entre los temas salieron a colación la Selección Nacional, el parón en el fútbol costarricense por la fecha FIFA y las lesiones de algunos jugadores. Entre ellos figuraban Santiago van der Putten y el jugador del Club Sport Cartaginés, José Andrés Rodríguez Chiroldes, equipo del que es aficionado Vargas.

Eso abrió la puerta para que Alvarado aprovechara y preguntara: “¿A usted cómo le fue el fin de semana, Juan Manuel? Está muy silencioso por ese liderato”. La periodista lanzó la picante frase porque el club de la Vieja Metrópoli perdió frente a Pérez Zeledón y dejó ir el primer lugar del campeonato.

Posteriormente, lanzó un dardo doloroso: “Duraron más sus vacaciones que el liderato de Cartaginés, ¿verdad?”, aseguró la comunicadora.

El presentador de Telenoticias sonrió, ignoró el tema del Cartaginés y dijo que estaba feliz porque sus compañeros del canal, quienes tienen un equipo de fútbol propio, ganaron el fin de semana.

Con los resultados del fin de semana, el equipo de Juan Manuel quedó en el tercer lugar, por debajo del Herediano y el Saprissa.