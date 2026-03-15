Periodista de Teletica sorprende con publicación tras victoria de Cartaginés ante Saprissa

Los jugadores del Cartaginés saludan a la afición tras vencer a Saprissa en la fecha 12 del Torneo Clausura 2026.

Cartaginés dio una de las grandes noticias en la jornada 12 del Torneo Clausura 2026 tras vencer a Saprissa y uno de los periodistas de Teletica no dejó pasar la ocasión.

Juan Manuel Vargas, reportero y presentador de Canal 7, es un reconocido aficionado al equipo brumoso y suele reaccionar en sus redes sociales cuando hay novedades sobre el equipo de sus amores.

Así lo hizo este domingo cuando puso en Facebook una divertida imagen que combina la mascota del Cartaginés, el querido manigordo Max, con el mastodonte y el perezoso gigante que fueron descubiertos recientemente en esa provincia (aunque sospechosamente se parecen a los personajes de La Era del Hielo).

Vargas colgó la imagen acompañada del texto “Vean quiénes llegan a la fría y solitaria cima”, con el famoso hashtag #ViveVive.

Y es que con su victoria, los brumosos se convirtieron en los nuevos líderes del certamen.

La publicación de inmediato generó muchos comentarios. “Saborear este triunfo el resto del domingo, mañana y más días no tiene precio“, opinó Carlos Redondo.

“Juan Manuel, mejor no haga mucho ruido, para mantenernos más tiempo arriba. Excelente triunfo del Cartaginés, y muy bien hoy estuvo Briceño”, opinó Bernardo Mora.

Esta es la publicación original del periodista de Teletica Juan Manuel Vargas.