Cartaginés vs. Saprissa: los técnicos definen las alineaciones

Amarini Villatoro y Hernán Medford, técnicos de Cartaginés y Saprissa, respectivamente, definieron las alineaciones que usarán en el partido que inicia a las 11 a.m.

Los morados saldrán a la cancha con la siguiente formación. Abraham Madriz, Kendall Waston, Pablo Arboine, Ricardo Blanco, Jorkaeff Azofeifa, Mariano Torres, Jefferson Brenes, Gerald Taylor, Luis Javier Paradela, Bancy Hernández y Tomás Rodríguez.

1️⃣1️⃣ Así jugará el Monstruo contra Cartaginés 💜 pic.twitter.com/JcXOPxJvou — Deportivo Saprissa 💜 (@SaprissaOficial) March 15, 2026

Es el juego más atractivo de la fecha 12 del Torneo de Clausura y, sin duda, nadie quiere perdérselo. Tiene todo para ser un partidazo y, de haber un ganador, no solo se dejará los tres puntos, sino que se llevará el primer lugar del certamen.

Luego de la derrota que sufrió Herediano en su campo, 1-2 contra Liberia, la mesa quedó servida para que Cartaginés o el Deportivo Saprissa desplacen a los florenses del primer puesto.

Herediano se quedó en 22 puntos; los morados son segundos con 21 y los brumosos, terceros con 20, por lo que cualquiera de los dos que gane escalará al liderato. El empate no le sirve ni a los morados ni a los de la Vieja Metrópoli, porque dejarían a los rojiamarillos en la cima, por lo que no pueden dejar pasar la gran opción de que los florenses pincharan.

Dónde verlo Copiado!

La atención estará en el Estadio Fello Meza de Cartago, donde, a las 11 a. m., los brumosos reciben a los saprissistas, compromiso que se puede ver por la señal de Canal 7 y FUTV. También puede seguir las incidencias en este en vivo de La Nación.

“Cartaginés es un gran equipo, ganó su último partido, está peleando la clasificación; nosotros también, y para el grupo es la opción de ratificar el puesto en que estamos. Espero un estadio lleno, un lindo ambiente, con dos equipos que juegan bien y queremos ratificar ese puesto. En caso de pasar algo con el otro equipo que está en primer lugar (Herediano), ojalá nosotros sumar para buscar el primer puesto, pero para eso debemos ganar”, dijo Hernán Medford, técnico de Saprissa.

El pedido de Amarini Copiado!

En la conferencia de prensa previa al juego de esta mañana, Amarini Villatoro, entrenador de Cartaginés, hizo una petición especial al arbitraje.

“Yo, honestamente, solo espero que el árbitro que venga y la gente que esté en el VAR durante el partido del domingo no le pese, que tenga carácter, que tenga la personalidad para pitar parejo, pitar lo que es. No pido que se nos beneficie, pero tampoco que se nos perjudique, y en esta clase de partidos, que tomen mucha conciencia de lo que se está jugando”, mencionó el timonel guatemalteco.

Duelos parejos Copiado!

Amarini agregó que respeta a Hernán Medford, a quien enfrentó cuando el tico dirigió en Guatemala. Los duelos entre ambos son muy parejos: se midieron en cinco ocasiones, con un saldo de dos victorias para cada uno y un empate.

A nivel de clubes, en los últimos 10 partidos efectuados en el Fello Meza, Saprissa logró cinco triunfos, Cartaginés cuatro y hubo un empate.

El árbitro Copiado!

El compromiso será dirigido por Josué Ugalde, quien tendrá como asistentes a Félix Quesada y Enmanuel Alvarado. El secretario arbitral será Adrián Chinchilla, mientras que en el VAR estará Jesús Montero, y Cristopher Ramírez será el AVAR.

El árbitro Josué Ugalde dirigirá el partido de Cartaginés contra Saprissa. (MAYELA LOPEZ)

El balance Copiado!

En su página de Facebook, El Zar de las Estadísticas, Gerardo Coto Cover, periodista e historiador, publicó los datos de los enfrentamientos entre las escuadras.

Balance general: Juegos: 301

Victorias Cartaginés: 72 (24%)

Empates: 79 (26%)

Victorias Saprissa: 150 (50%)

Goles Cartaginés: 295 goles.

Saprissa: 515

Balance en el Fello Meza: Juegos: 135

Victorias Cartaginés: 46 (34%)

Empates: 41 (30%)

Victorias Saprissa: 48 (36%)

Goles Cartaginés: 153 goles.

Saprissa: 185

Primer juego en el Fello Meza: 29/10/1950, Cartaginés 1 (J. Meza) Saprissa 4 (Murillo, Espinoza, Ramírez, Láscarez).

Último juego en el Fello Meza: 11/12/2025, Cartaginés 1 (Ureña) Saprissa 2 (Aut. Rubio, Waston).

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