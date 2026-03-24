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Periodista de Repretel está de luto por difícil pérdida

La comunicadora compartió un sentido mensaje en sus redes sociales

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Por Fiorella Montoya
Melissa Durán
Melissa Durán siempre ha declarado su amor a Alajuelense. Su amigo, a quien despidió, fue uno de los responsables de enamorarla de esos colores. (Instagram)







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Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

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