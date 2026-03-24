Periodista de Repretel está de luto por difícil pérdida

Melissa Durán siempre ha declarado su amor a Alajuelense. Su amigo, a quien despidió, fue uno de los responsables de enamorarla de esos colores.

La reconocida periodista de Repretel, Melissa Durán, dio a conocer que atraviesa un difícil duelo tras perder a una de las personas más significativas de su vida. Así lo manifestó a través de sus redes sociales, donde compartió un emotivo mensaje de despedida para quien fuera un pilar fundamental desde su juventud.

Según la publicación, se trata de su amigo Diego Arce: “Gracias por ser el increíble amigo en mi adolescencia, por alimentar mi amor por la Liga Deportiva Alajuelense y por los lindos recuerdos que quedan”, escribió la comunicadora en su perfil oficial.

La periodista es una fiel amante del fútbol y, sobretodo, del equipo rojinegro, por lo que recordó que Arce fue uno de los responsables de sembrar en ella esa pasión por el deporte.

Ahora, ante su muerte, le dedicó una sentida despedida cargada de referencias personales. “Corre en el cielo Gamu —como le decía de cariño—.Haz todos los goles como los sabías hacer. Pronto nos veremos”, finalizó en su sentido mensaje.