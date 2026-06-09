Viva

Periodista Danny González habló sobre su diagnóstico de cáncer: ‘Le cambia la vida en unos segundos’

El comunicador fue sometido a una cirugía en su rostro para eliminar un carcinoma

EscucharEscuchar
Por Jessica Rojas Ch.
Danny González
El periodista Danny González se sometió a inicios de mayo a una cirugía para retirar un carcinoma en su rostro. (Archivo)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Danny GonzálezTeletica
Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.