Periodista Danny González habló sobre su diagnóstico de cáncer: ‘Le cambia la vida en unos segundos’

El periodista Danny González se sometió a inicios de mayo a una cirugía para retirar un carcinoma en su rostro.

El periodista Danny González, quien durante varios años fue uno de los rostros más reconocidos de Telenoticias, enfrentó recientemente una prueba muy importante en su salud: fue sometido a una cirugía para retirar un carcinoma en su rostro.

El comunicador hizo pública su situación con un posteo en redes sociales en el que comentó que la intervención había sido exitosa. “Bendecido porque se detectó a tiempo”, manifestó entonces.

Días después de esta información, el periodista, quien destacó en su carrera en la cobertura de sucesos en medios como Teletica y Canal 4, amplió su historia en una entrevista con Canal 7 en su página web.

“Creo que a uno le cambia la vida en unos segundos y uno se asusta un poco cuando le hablan de ese término (cáncer). Creo que uno no se espera que sea uno el que lo tenga”, manifestó.

Durante varios años el periodista Danny González se destacó en la cobertura de sucesos en 'Telenoticias'. (Archivo)

Agregó que durante una actividad familiar una persona le hizo un comentario sobre un lunar en su rostro. Después de este señalamiento, González se sometió a exámenes médicos, pero el diagnóstico de cáncer de piel lo sorprendió.

Para dicha suya, contó, el carcinoma fue detectado en una etapa temprana, lo que ayudó a realizar el tratamiento a tiempo y evitar mayores complicaciones.

La operación fue poco invasiva, le quitaron la masa sin problemas y la recuperación tras la cirugía fue muy positiva, indicó el periodista.

“La recuperación fue supernoble. A mí me habían hablado de que se iba a inflamar mucho, se iba a poner muy morado el ojo por estar tan cerca. Sin embargo, no. Tuve muy buena suerte”, dijo en la entrevista con Teletica.

González se mantiene activo físicamente, practica el ciclismo y continúa relacionado con la comunicación, ya que dirige una productora audiovisual, agregó Canal 7 en la nota.