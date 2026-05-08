Periodista Danny González fue sometido a una cirugía para retirar un carcinoma de su rostro

El periodista Danny González recordado por su trabajo en noticieros de canales 7 y 4 fue operado este jueves 7 de mayo.

El periodista costarricense Danny González, recordado por su trabajo en la cobertura de sucesos en noticieros como Telenoticias y NC4, comunicó en sus redes sociales que fue sometido a una cirugía para retirarle de su rostro un carcinoma.

El comunicador mostró una fotografía suya con un vendaje debajo del ojo derecho y confirmó que el procedimiento fue exitoso. “Bendecido porque se detectó a tiempo”, manifestó.

González, quien fue ganador del Premio Nacional de Periodismo Joaquín García Monge en 1997, manifestó que cuando le diagnosticaron el carcinoma se preocupó mucho: “Uno nunca quiere escuchar: ‘Tiene un pequeño cáncer de piel’”, dijo.

La cirugía se la realizaron este jueves 7 de mayo en el Hospital Metropolitano, según la publicación que hizo.

González aprovechó la buena noticia para compartir consejos con sus seguidores; entre ellos, consultar al médico si sospecha de algún lunar y usar bloqueador siempre.

Tras el resultado exitoso, el periodista confirmó que en los próximos días guardará reposo para recuperarse y pronto participar en una carrera de ciclismo para la que se ha preparado.