Periodista argentina que conmovió a Messi está en Costa Rica y quedó sorprendida por esta razón

Durante un recorrido en la península de Nicoya, Sofi Martínez observó ballenas jorobadas, delfines y mantarrayas.

La periodista deportiva argentina Sofi Martínez se encuentra de visita en Costa Rica. Así lo evidenció en sus redes sociales, donde compartió imágenes y videos de su paso por distintos puntos del país. La comunicadora expresó su sorpresa por la riqueza natural y la belleza escénica del territorio nacional.

Martínez viajó junto a un grupo de amigas hasta el Refugio Nacional de Vida Silvestre Curú, ubicado en la península de Nicoya. Durante el recorrido marítimo, el grupo observó delfines, ballenas jorobadas y mantarrayas. Las imágenes mostraron a la periodista disfrutando del paisaje y de la cercanía con la fauna marina.

El itinerario incluyó actividades como snorkel y un almuerzo en la playa. También aprovecharon el entorno para descansar y tomar una siesta frente al mar. En otro de los momentos destacados, Martínez registró el atardecer, una experiencia que suele llamar la atención de visitantes extranjeros.

La jornada concluyó con la observación de la bioluminiscencia, un fenómeno natural que ocurre en algunas zonas costeras del país. Posteriormente, la periodista publicó más videos donde se apreció la presencia de monos araña en medio del bosque tropical.

Sofi Martínez alcanzó reconocimiento internacional tras una emotiva entrevista al futbolista Lionel Messi durante el Mundial de Qatar 2022. Su trabajo se desarrolló principalmente en la cadena ESPN.

Además de su trayectoria en el periodismo deportivo, Martínez participó recientemente en el programa MasterChef Celebrity en Argentina.