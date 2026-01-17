Viva

Periodista argentina que conmovió a Messi está en Costa Rica y quedó sorprendida por esta razón

Sofi Martínez reveló las imágenes que la dejaron sin palabras en su visita al país

Por Fiorella Montoya
Durante un recorrido en la Península de Nicoya, Sofi Martínez observó ballenas jorobadas, delfines y mantarrayas.
Durante un recorrido en la península de Nicoya, Sofi Martínez observó ballenas jorobadas, delfines y mantarrayas. (Instagram/Instagram)







Sofi MartínezMessi
Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

