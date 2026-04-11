Percance cumple 20 años y no se conformó con el Vive Latino y el FIA: festejará en Costa Rica con un gran concierto

La banda Percance fue todo un suceso en el Festival Internacional de las Artes 2026, celebrado hace unos días.

Dos años o 20 años; todo cuenta en la vida de la banda Percance. Esteban Ramírez, vocalista de la agrupación, dejó todo atrás para emprender la concreción de un sueño artístico en México, un proyecto por el que se ha desvelado como nunca.

Luchó, pensó y creó; y este 2026, después de dos años en tierras aztecas, vio cumplido uno de sus más grandes anhelos: tocar en el Festival Vive Latino.

Pero en Costa Rica también cosechó un logro titánico: fue parte del Festival Internacional de las Artes, protagonizando un concierto multitudinario en La Sabana, donde los ticos, sus compatriotas, lo abrazaron.

Aunque con muchos cambios en el camino, este 2026 el grupo cumple dos décadas de vida. Ahora está instalado en México, pero siempre con su corazón y sus raíces en Costa Rica. Es por esto que, pese al show en el parque josefino y el éxito en suelo mexicano, Esteban no podía dejar pasar el festejo de su cumpleaños musical.

La banda apagará velitas con un recital especial, en el que planea compartir con todos aquellos que han visto a Percance convertirse en lo que es: un orgullo para la música de nuestro país.

Es por esto que no hay cansancio ni preocupaciones que impidan que Percance celebre en concierto su aniversario en Costa Rica. Todos están invitados, la fiesta está asegurada y Esteban trabaja incansablemente por ella.

La celebración de los 20 años de Percance se realizará en noviembre, en el CIC Ande, en Belén. (Luis Alvarado/Cortesía)

“Lo siento como un premio al esfuerzo”, dijo el intérprete al repasar un año que ha estado marcado por hitos. En ese contexto, se suma uno más y es el recital que presentarán el 7 de noviembre en el CIC Ande, en Belén.

Este será un espacio con una vibra diferente a la de los festivales. Será intenso y extenso. Será Percance dueño y líder del escenario para encenderlo con lo que bien sabe: música para gozar, para enfiestarse, para ser felices.

“Va a ser como la esencia del fan”, explicó el artista, quien anticipó que el espectáculo que está preparando podría durar entre dos y tres horas y estará compuesto por canciones que no siempre forman parte del repertorio habitual. Además, se adelantó que en tarima habrá invitados y varias sorpresas, porque con Percance nunca se sabe lo que pueda pasar. A ellos ‘nada los puede parar’.

Conexión con el público y agradecimiento

Cuando Ramírez decidió irse a México, Percance era la prioridad. Muchos pensaron que el grupo acabaría con su viaje, pero no, todo lo contrario. En el camino cambió, sí. Sus integrantes originales ya no están, pero la esencia de ellos, de su trabajo, sigue más que viva que nunca en cada canción, ahora interpretada por músicos de otras nacionalidades. “La banda es un ser vivo que va variando y mutando”, dijo Esteban.

Tras dos espectáculos multitudinarios con públicos muy diferentes, llegar a un espacio un poco más íntimo para Percance es algo sumamente emocionante. La energía es diferente; también representa un reto profesional que verá frutos porque, a pocos días de ponerse a la venta las entradas, ya hay más de la mitad de tiquetes vendidos.

El show está pactado para iniciar a las 7 p. m. Es apto para todo público, aunque un sector del espacio será exclusivo para mayores de edad, ya que se venderá licor.

Las entradas están a la venta en el sitio eticket.cr. Los precios y localidades son:

-La banda más fiestera (mayores de 18 años): ¢28.800.

-Mae Wey (mayores de 18 años): ¢19.800.

-Gira el mundo (todo público): ¢26.800.

-Cantando canciones (todo público): ¢23.800

-La capacidad del auditorio es de 2.500 personas, así que es recomendable comprar la entrada con tiempo. En el lugar se venderá también mercadería de Percance para que el público esté bien identificado.

“Es mucho esfuerzo, pero la verdad estoy ilusionado. Siento que será una locura de concierto”, finalizó Ramírez.