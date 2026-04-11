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Percance cumple 20 años y no se conformó con el Vive Latino y el FIA: festejará en Costa Rica con un gran concierto

La agrupación presentará un espectáculo de aniversario en noviembre próximo, en el CIC Ande, en Belén. Aquí le contamos los detalles

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Por Jessica Rojas Ch.
Percance en el Festival internacional de las artes
La banda Percance fue todo un suceso en el Festival Internacional de las Artes 2026, celebrado hace unos días. (Ronny Yax/Cortesía)







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PercanceEsteban RamírezMúsica costarricense
Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

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