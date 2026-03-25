Películas de Semana Santa: ¿Dónde, cuándo y a qué hora ver ‘Marcelino pan y vino’?

Semana Santa es una excusa perfecta para que muchas familias, seguidoras de los clásicos del cine de temporada, se junten frente al televisor para ver grandes producciones que repasan la vida de Jesús; pero también hay otros filmes que a lo largo de la historia se han ganado el corazón de muchos, como Marcelino pan y vino.
Esta es una de las películas más esperadas por el público costarricense y muchos esperan saber el día, hora y canal en el que se va a transmitir el clásico de 1955, que narra la historia de un niño huérfano, criado por monjes franciscanos, y que se hace amigo de un Cristo crucificado.
En la Semana Santa 2026, Marcelino pan y vino, película protagonizada por el niño Pablito Calvo, podrá verse en el Canal 1, en diferentes días y horarios.
El filme se proyectará el Jueves Santo (2 de abril) en dos horarios: 12 m. y 8 p. m. Por su parte, el Viernes Santo (3 de abril) habrá una tercera oportunidad de verla, a las 12 m.
Esta es la programación completa de Canal 1 en la Semana Santa 2026
Lunes Santo (30 de marzo):
- 8 a. m.: Quo Vadis animado.
- 8:30 a. m.: Jesús animado.
- 9 a. m.: Marcelino animado.
- 9:30 a. m.: Superlibro.
- 4 p. m.: Quo Vadis.
Martes Santo (31 de marzo):
- 8 a. m.: Quo Vadis animado.
- 8:30 a. m.: Jesús animado.
- 9 a. m.: Marcelino animado.
- 9:30 a. m.: Superlibro.
- 4 p. m.: Quo Vadis.
- 8:30 p. m.: Tierra Santa.
Miércoles Santo (1. ° de abril):
- 8 a. m.: Quo Vadis animado.
- 4 p. m.: Quo Vadis.
- 8:30 p. m.: Carlo Acutis.
Jueves Santo (2 de abril):
- 8 a. m.: Quo Vadis animado.
- 11:30 a. m.: Marcelino animado.
- 12 m.: Marcelino pan y vino.
- 2 p. m.: Escarlata y negro.
- 4 p. m.: Quo Vadis.
- 5 p. m.: Niña Marissa.
- 8 p. m.: Marcelino pan y vino.
- 11 p. m.: Sansón y Dalila.
Viernes Santo (3 de abril):
- 8 a. m.: Quo Vadis animado.
- 8:30 a. m.: El Cristo del océano.
- 12 m.: Marcelino pan y vino.
- 2 p. m.: Jesús.
- 4:30 p. m.: Quo Vadis.
- 5:30 p. m.: José y sus hermanos.
- 7:30 p. m.: Espina de Dios.
- 9:30 p. m.: Salomón.
Sábado Santo (4 de abril):
- 8 a. m.: Quo Vadis animado.
- 8:30 a. m.: Padre Pío animado.
- 9 a. m.: José y sus hermanos.
- 11 a. m.: Esther.
- 12:30 p. m.: David vs. Goliat.
- 2 p. m.: Fray Escoba.
- 4 p. m.: Quo Vadis.
- 5 p. m.: No tengan miedo, Juan Pablo II.
- 6:30 p. m.: Escarlata y negro.
- 9 p. m.: Pablo de Tarso.
Domingo de Resurrección (5 de abril):
- 8 a. m.: Quo Vadis animado.
- 8:30 a. m.: Jesús animado.
- 12: Garabandal, solo Dios sabe.
- 2 p. m.: Giuseppe Moscati.
- 4 p. m.: Quo Vadis.
- 5 p. m.: Fray Escoba.
- 6:30 p. m.: La espina de Dios.
- 9 p. m.: Hércules regresa.