Viva

Película de Sydney Sweeney fracasó en taquilla y modelo explica la razón inesperada

El filme ‘Christy’, protagonizado por la actriz de ‘Euphoria’, se convirtió en uno de los mayores fracasos del año en taquilla

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
La actriz estadounidense Sydney Sweeney llega a la 77.ª edición de los Premios Emmy Primetime en el Teatro Peacock en LA Live, en Los Ángeles, el 14 de setiembre de 2025. (Foto: Patrick T. Fallon / AFP) / USO EDITORIAL ÚNICAMENTE
Una modelo atribuye el fracaso de ‘Christy’ al cambio de imagen de Sydney Sweeney, quien se alejó de su estilo habitual en pantalla. (PATRICK T. FALLON/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGSydney SweeneyChristy
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.