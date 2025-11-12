Película de Sydney Sweeney fracasó en taquilla y modelo explica la razón inesperada

Una modelo atribuye el fracaso de ‘Christy’ al cambio de imagen de Sydney Sweeney, quien se alejó de su estilo habitual en pantalla.

El estreno de Christy, la película biográfica de la boxeadora Christy Martin, no logró atraer al público pese a su masiva distribución en más de 2.000 salas de cine en Estados Unidos. La cinta, protagonizada por Sydney Sweeney, recaudó solo $1,3 millones, lo que se traduce en una media de $649 por sala, según datos del medio especializado The Wrap.

La producción se ubicó entre los 12 títulos con peores rendimientos comerciales en la historia del cine estadounidense dentro de ese rango de distribución.

Una modelo ofreció una posible explicación a este resultado

Ella Halikas, reconocida en redes sociales y en el mundo de la moda, afirmó que el fracaso no se debe a la trama ni a la actuación de Sweeney, sino al cambio de imagen que mostró la actriz en esta producción.

Según explicó Halikas al sitio TMZ, el público no recibió con agrado el hecho de que la actriz no apareciera en escenas sensuales, a diferencia de otros trabajos anteriores, donde construyó su imagen con base en papeles que destacan su físico.

La modelo aseguró que Sweeney ganó masa muscular y peso para representar de forma fiel a Christy Martin, ícono del boxeo de los años 90 e integrante del Salón de la Fama. A su juicio, ese alejamiento del “estándar estético” habitual de la actriz podría haber alejado a sus seguidores.

Halikas mencionó que gran parte del público asocia a Sweeney con papeles donde se muestra “bella y sexy”, por lo que, en su opinión, la audiencia no supo cómo reaccionar al verla en un rol más serio y completamente cubierto.

Otro aspecto que algunos atribuyen al bajo rendimiento de la película es la polémica generada por una campaña publicitaria de jeans, protagonizada por Sweeney meses antes, la cual fue acusada de transmitir un mensaje eugenista. Esta controversia habría afectado su imagen y la percepción del público sobre sus proyectos.

Christy no logró recuperarse ni con el respaldo promocional ni con el reconocimiento de la figura biográfica en que se basa. A pesar del esfuerzo físico y actoral de Sweeney, la cinta no conectó con la audiencia y se consolidó como uno de los mayores tropiezos cinematográficos del año.

