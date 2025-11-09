Zendaya y Sydney Sweeney no se hablan: tensión complica producción de ‘Euphoria’

Zendaya y Sydney Sweeney están distanciadas. El conflicto político complica la promoción de 'Euphoria'.

Un conflicto personal entre Zendaya y Sydney Sweeney estaría generando tensión en los bastidores de la serie Euphoria, según reportes del medio británico Daily Mail.

Ambas actrices formarían parte de una disputa que podría comprometer la campaña promocional de la tercera temporada, cuyo estreno se espera para el primer semestre de 2026.

El medio citó que las diferencias entre las intérpretes comenzaron por sus posturas políticas opuestas. Mientras Zendaya ha mostrado una postura crítica hacia el expresidente Donald Trump, Sweeney ha sido vinculada al Partido Republicano, del cual forma parte el actual mandatario estadounidense.

Además del aspecto ideológico, otro detonante habría sido una campaña publicitaria de la marca American Eagle, protagonizada por Sweeney, que generó polémica por un juego de palabras entre “jeans” y “genes”, por su pronunciación en inglés.

El anuncio fue criticado por contener un posible mensaje racista, al resaltar las características genéticas de la actriz. Durante la polémica, se confirmó que Sweeney estaba registrada como miembro del Partido Republicano, lo cual fue celebrado por Trump en una declaración pública.

Según fuentes consultadas por Daily Mail, Zendaya se niega a compartir entrevistas con Sweeney durante la promoción de la próxima temporada. Las filmaciones concluyeron recientemente, pero todo apunta a que ambas evitarán aparecer juntas en cualquier evento relacionado con el lanzamiento de la serie.

El medio indicó que personas cercanas a la producción aseguran que Zendaya se siente incómoda con las declaraciones y decisiones públicas de Sweeney, especialmente por la negativa de esta última a disculparse por el mencionado anuncio.

Ambas actrices compartieron en el pasado una relación cercana. Sweeney se habría referido a Zendaya como “Z”, de manera afectuosa. No obstante, la relación se deterioró desde que trascendieron sus diferencias.

Hasta ahora, ninguna de las dos ha comentado sobre la publicación del medio británico ni sobre el estado de su vínculo laboral.

A pesar del conflicto, Zendaya mantiene una posición destacada en la serie tras haber ganado dos premios Emmy por su actuación. Por su parte, Sweeney es una de las favoritas para los premios Óscar 2026 gracias a su papel en la película Christy (2025).

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.