Zendaya y Sydney Sweeney no se hablan: tensión complica producción de ‘Euphoria’

Una disputa entre Zendaya y Sydney Sweeney habría llegado al set de ‘Euphoria’. ¿Qué ocurrió y cómo afecta la nueva temporada?

Por O Globo / Brasil / GDA
Zendaya y Sydney Sweeney están distanciadas. El conflicto político complica la promoción de 'Euphoria'.
Zendaya y Sydney Sweeney están distanciadas. El conflicto político complica la promoción de 'Euphoria'. (Archivo/Archivo)







