Paula Brenes, de Multimedios, mostró su momento más vulnerable tras procedimiento médico: ‘Estoy medio sedada’

La periodista Paula Brenes, de Multimedios, se sinceró en sus redes sociales y se mostró como nunca antes se le había visto.

La periodista Paula Brenes, figura de Multimedios Canal 8, se mostró en uno de sus momentos más vulnerables con una publicación que hizo en sus redes sociales.

La comunicadora enseñó unas imágenes que a muchos podrían causarles impacto, pero lo hizo con una muy buena intención: recomendar a las personas realizarse exámenes médicos de manera regular para cuidar la salud.

Brenes posteó un video suyo despertando de la anestesia a la que se sometió para que le realizaran una gastroscopia. Ella se tomó su reacción por el lado bueno y gracioso, ya que en las imágenes se le ve riéndose mientras se despierta.

“Acabo de salir de mi gastroscopia con mi gastroenterólogo, que no es por nada, pero se los recomiendo a ojos cerrados. Ojo que todavía estoy medio sedada”, explicó Brenes en el video que publicó la mañana de este sábado 14 de febrero.

Contó que este tipo de procedimientos la asustan un poco, pero que confió plenamente en la clínica donde se lo realizó.