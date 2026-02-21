Pasó de Saprissa y Repretel a ser empresario. Ahora, entre lágrimas, muestra el carro de lujo que compró

Estuvo vinculado durante más de una década al Deportivo Saprissa, club en el que se formó en Ligas Menores y hasta debutó en Primera División. Estudió derecho, se aventuró en televisión en un extinto programa de Repretel, fue modelo y finalmente se consolidó como empresario.

Esa es la historia de Kurt Werner, quien tras estar en las filas del cuadro morado y ser parte del programa Batalla de talentos, de Canal 6, ahora se dedica al mundo de las inversiones.

Este es el modelo del vehículo que se compró Kurt Werner. En la página de Porsche aparece con un precio inicial de $432.500 (casi ¢206 millones). ( Instagram)

Recientemente, Werner compartió un video en el que se le ve llorando al mostrar su nuevo carro de lujo: nada más y nada menos que un Porsche 911 Turbo S, con un precio inicial de casi ¢206 millones.

En el video se ve cómo una grúa le deja el vehículo; él lo abre y con ilusión retira las fundas de protección. “Let’s go”, grita con entusiasmo y, seguidamente, enfoca su rostro con lágrimas.

“Llegó el día que de niño tanto soñaste”, escribió en el video y agregó posteriormente en la descripción: “Es un sentimiento indescriptible. Nunca se rinda”.

Kurt, además de su pasado en el fútbol, la TV y su presencia en redes sociales, también es conocido por ser el esposo de la Miss Costa Rica Valeria Rees. Curiosamente, ambos participaron en el programa de la televisora de La Uruca, hace doce años.

Kurt Werner fue parte de 'Batalla de talentos', de Reprel. (Jose Cordero)

Valeria Rees y Kurt Werner se casaron en Italia en 2025. (Instagram)