Pasó de Saprissa y Repretel a ser empresario. Ahora, entre lágrimas, muestra el carro de lujo que compró

‘El día que de niño tanto soñé’, escribió el exmodelo, mostrando su nuevo vehículo valorado en más de ¢200 millones

Por Juan Pablo Sanabria

Estuvo vinculado durante más de una década al Deportivo Saprissa, club en el que se formó en Ligas Menores y hasta debutó en Primera División. Estudió derecho, se aventuró en televisión en un extinto programa de Repretel, fue modelo y finalmente se consolidó como empresario.








Kurt WernerRepretel
Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

