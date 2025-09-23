Viva

Pasajera quedó atrapada en tobogán a 48 metros sobre el mar en un crucero turístico

La mujer no logró completar el descenso por el tobogán y su intento por liberarse quedó grabado en un video que se viralizó en redes

Por O Globo / Brasil / GDA
Una mujer quedó atascada en un tobogán sobre el mar en un crucero. El video se viralizó y generó millones de reacciones en TikTok.
Una mujer quedó atascada en un tobogán sobre el mar en un crucero. El video se viralizó y generó millones de reacciones en TikTok. (O Globo/TikTok: @kaylamierzejewski)







