Pasajera quedó atrapada en tobogán a 48 metros sobre el mar en un crucero turístico

Una mujer quedó atascada en un tobogán sobre el mar en un crucero. El video se viralizó y generó millones de reacciones en TikTok.

Una mujer vivió un momento de tensión extrema mientras intentaba deslizarse por un tobogán transparente ubicado a más de 48 metros de altura sobre el mar.

El hecho se viralizó tras la publicación de un video de 13 segundos en la red social TikTok, que este sábado acumulaba más de 7,3 millones de reproducciones.

En las imágenes, la pasajera quedó inmovilizada dentro del tubo, con los brazos estirados al frente en un intento por impulsarse. Desde el exterior, otros turistas advirtieron la situación y comenzaron a gritar. Uno de ellos exclamó que la mujer estaba “literalmente atrapada”, justo antes de que el clip finalizara.

Aunque el autor del video no especificó el nombre de la embarcación, el diseño del tobogán coincide con el “Ocean Loops”, una atracción a bordo del crucero Norwegian Bliss, de la línea Norwegian Cruise Line.

El “Ocean Loops” permite a los pasajeros ingresar de pie a una cápsula que se abre repentinamente, lanzando a los usuarios por un circuito que sobresale 3,3 metros del casco del barco y que puede alcanzar hasta 48 metros de altura antes de terminar en una piscina.

El portal especializado Cruisemapper señaló que el Norwegian Bliss realizaba un viaje de ida y vuelta de siete días entre Alaska y Canadá, con parada en Victoria, Columbia Británica, el pasado 19 de setiembre. Este itinerario fue confirmado por la revista People.

La línea Norwegian Cruise Line no emitió ningún pronunciamiento oficial sobre el incidente.

Las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar. Usuarios de TikTok comentaron su incomodidad y ansiedad al observar el video. Algunos señalaron que este tipo de contenido les generó rechazo hacia este tipo de atracciones acuáticas en altamar.

