Pareja de periodistas de Teletica recibe ansiado diagnóstico que les ‘marca un nuevo comienzo’

Gloriana Casasola es periodista de 'Telenoticias' y Diego Obando fue contratado recientemente en TDMax.

Las figuras de Teletica, Gloriana Casasola y Diego Obando, recibieron una excelente noticia luego de que su familia enfrentara un duro diagnóstico que les cambio la vida.

La madre de Casasola logró tocar, este viernes 13 de febrero, la campana del hospital donde recibía tratamiento contra un cáncer. Esta señal, símbolo de un resultado exitoso en el tratamiento, es ahora motivo de enorme alegría.

Doña Anabelle Calderón, quien a su vez es la suegra de Obando, se encontraba luchando contra el cáncer de mama desde el 20 de noviembre del 2024.

“Hoy sonó la última campana. Esa que tanto esperamos... un diagnóstico nos cambió la vida para siempre y la que marca un nuevo comienzo.

“Hoy no solo celebramos que mamá termina la quimioterapia, también celebramos su vida, fuerza, su fe y a un Dios que nunca nos soltó la mano”, escribió Casasola en sus redes sociales.

La periodista de Telenoticias publicó un video donde muestra a su madre dando unas sentidas palabras luego del proceso.

“Primero que nada agradecerle al Señor, a mi Dios, que ha sido mi fortaleza, que me ha regalado mucha paz, me ha regalado sabiduría y le ha regalado salud a mi familia, que han sido mi bastión, que han estado mano a mano conmigo”, dijo.

Las imágenes muestran cuando doña Anabelle recibió un ramo de flores y el sentido abrazo de su familia tras tocar la campana, incluyendo a Casasola y Obando.

Calderón finalizó sus palabras agradeciendo al personal del hospital y a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) por las atenciones y la ayuda brindadas durante este complicado proceso.