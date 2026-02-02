Teletica continúa sorprendiendo con sus fichajes y contrata a uno que promete ‘polémica...’

El reconocido periodista deportivo Diego Obando ya tiene nueva casa. Esta tarde se conoció la noticia de que se une a los fichajes de TDMAX, canal que pertenece a Televisora de Costa Rica.

“Estaré trabajando en la creación de productos refrescantes que incluyan polémica, eso sí, siempre desde el respeto. Espero que podamos sacarle provecho a esta aventura en conjunto”, le dijo Obando al sitio teletica.com.

El comunicador llega después de su salida de Multimedios, el 26 de diciembre pasado, luego de ser despedido del lugar donde laboró por ocho años y tres meses. En ese medio, Obando era presentador del programa ‘Fútbol al día’.

Este periodista se une a las llegadas de Kevin Jiménez y Ferlin Fuentes a TDMAX.