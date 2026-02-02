Teletica continúa sorprendiendo con sus fichajes y contrata a uno que promete ‘polémica...’

El reconocido periodista deportivo Diego Obando ya tiene nueva casa. Esta tarde se conoció la noticia de que se une a los fichajes de TDMAX, canal que pertenece a Televisora de Costa Rica.
El reconocido periodista deportivo Diego Obando ya tiene nueva casa. Esta tarde se conoció la noticia de que se une a los fichajes de TDMAX, canal que pertenece a Televisora de Costa Rica.
En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.