Viva

Teletica continúa sorprendiendo con sus fichajes y contrata a uno que promete ‘polémica...’

El periodista deportivo fue despedido en diciembre de Multimedios

Por Fiorella Montoya

El reconocido periodista deportivo Diego Obando ya tiene nueva casa. Esta tarde se conoció la noticia de que se une a los fichajes de TDMAX, canal que pertenece a Televisora de Costa Rica.








Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

