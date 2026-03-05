Viva

Pareja de periodistas de Teletica comparten emotiva noticia que requirió de ‘paciencia y fe’

Los comunicadoresaceptaron que pasaron por un proceso ‘retador y desgastante’

EscucharEscuchar
Por Fiorella Montoya
Gloriana Casasola y Diego Obando
Gloriana Casasola y Diego Obando ya se mudaron a su casa propia. (Instagram)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
TeleticaGloriana CasasolaDiego Obando
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.