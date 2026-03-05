Pareja de periodistas de Teletica comparten emotiva noticia que requirió de ‘paciencia y fe’

Gloriana Casasola y Diego Obando, reconocidas figuras de Teletica, compartieron una de las noticias más importantes y llenas de ilusión en su matrimonio: la inauguración de su casa propia. Así lo publicó la periodista de Telenoticias en sus redes sociales.

“Bienvenidos a nuestro hogar... Aún me cuesta creer que este sueño es una realidad; quisiera decir que fue perfecto, pero no, fue complejo, retador y desgastante”, afirmó en la descripción del video.

En las imágenes se le ve a ella y a Obando mientras esperan que su casa sea bendecida con una oración, para luego entrar y mostrar algunos detalles del interior de la propiedad; entre ellos, los pasillos, parte de la cocina y el patio, el cual disfrutarán mucho al lado de su perrito, que también fue parte del video.

La casa tiene dos pisos y la encargada de hacer la especial oración fue la madre de Casasola, doña Anabelle Calderón, quien recientemente venció el cáncer e hizo esta celebración aún más especial.

La reconocida periodista finalizó su mensaje diciendo: “Esta puerta no se abre solo con una llave, se abre con sacrificios, con miedos, con paciencia, con fe y unas ganas inmensas de construir un futuro juntos”.

Casasola y Obando se casaron en mayo del 2024 y, desde entonces, habían compartido que tener su casa propia era uno de sus más anhelados sueños.