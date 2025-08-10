Paola Rey confirma separación tras más de una década de matrimonio

Paola Rey confirmó su separación de Juan Carlos Vargas, con quien tuvo dos hijos, y ganó Masterchef Celebrity 2024.

La actriz y modelo colombiana Paola Rey anunció el fin de su relación con el actor Juan Carlos Vargas, luego de 14 años de matrimonio. La noticia la compartió en sus redes sociales, donde explicó que la decisión se tomó en mutuo acuerdo hace dos años y medio.

Rey, conocida por sus papeles en La baby Sister, Pasión de Gavilanes y Las muñecas de la mafia, indicó que junto a Vargas continuaron unidos para priorizar el bienestar de sus hijos, Oliver y Leo. Manifestó que era el momento adecuado para comunicarlo de forma pública y que ambos seguirán presentes en la vida de los menores.

La actriz subrayó que su amistad con Vargas se fortaleció y que el vínculo como padres se mantiene. Enfatizó que continúan comprometidos en brindarles amor, responsabilidad y acompañamiento.

Una historia que comenzó en 2010

Paola Andrea Rey y Juan Carlos Vargas contrajeron matrimonio en 2010, poco después de que él regresara de Venezuela, donde filmaba una película. En una entrevista televisiva, Rey relató que tras dos meses de distancia, Vargas le propuso matrimonio al volver.

En su mensaje en Instagram, la artista explicó que decidieron mantener la separación en privado para proteger a sus hijos.

Éxitos recientes en su carrera

En diciembre de 2024, Rey ganó la edición 2024 de Masterchef Celebrity con su menú “Mi viaje a la colombiana”, superando a Vicky Berrío, Carolina Cuervo y Martina, “la peligrosa”.

A sus 45 años, combina su carrera artística con su faceta empresarial. Fundó en 2019 la marca de cuidado facial PR by Paola Rey, que ofrece pomadas, bloqueadores solares, mascarillas y su producto más vendido: el gel contorno de ojos con aloe vera, centella asiática y ácido hialurónico.

La marca cuenta con cerca de 16.000 seguidores en Instagram y ha participado en ferias de belleza para promocionar los beneficios de sus productos, apoyada por una comunidad fiel de clientes.

