Paloma San Basilio revela por qué Costa Rica es clave en su adiós a la música

En el 2014, la cantante española Paloma San Basilio había anunciado que dejaría de dar conciertos; sin embargo, ni el público ni su propia pasión por los escenarios la dejaron decir adiós. Ahora, poco más de una década después de tarimas y aplausos, la decisión ya está en firme, y es por esa razón que la intérprete se despedirá definitivamente de sus fans en Costa Rica.

Paloma, de 74 años, ideó una gira internacional para la despedida; la tituló Gracias, porque es lo que tiene para decirle a quienes la han querido y acompañado a lo largo de más de 50 años de carrera.

Ese recorrido artístico la traerá una vez más (y por última vez) a suelo tico.

La intérprete de éxitos como Cariño mío y Por qué me abandonaste se presentará en un recital lleno de nostalgia el 17 de mayo en el Teatro Melico Salazar, en San José.

El espectáculo es producido por Interamericana de Producciones.

En entrevista con La Nación, la española habló sobre este adiós a la música, lo que hará después de retirarse de los escenarios y cómo aprovechará más su tiempo al lado de su hija y sus nietos.

A continuación, un extracto de la entrevista.

–Vuelve a Costa Rica para despedirse, ¿cómo se siente ante el adiós de los ticos?

–Es el cierre de una etapa de 50 años con la música y, lógicamente, Costa Rica tenía que estar en esta despedida. Tenía que estar con los ticos, cantarles y volver a darles las gracias por tantos años acompañándome y haciéndome sentir tan querida.

–¿Qué ha significado nuestro país para usted y para su carrera?

–Ha sido un país que nunca me ha defraudado, que jamás me ha dejado sola. Es un país que amo, que conozco, que he recorrido y del que estoy enamorada. Quiero que estén allí conmigo en mi último concierto y que lo disfruten mucho.

En el 2019, Paloma San Basilio encantó a su público costarricense. Ese concierto fue también en el teatro Melico Salazar. (Archivo)

–¿Qué traerá en este espectáculo de despedida?

–Hemos preparado un concierto muy bonito, es una fiesta con los músicos maravillosos que tenemos, una puesta en escena espectacular. Es una bonita forma de compartir el último episodio, la última función de todos juntos.

–En esta ocasión su hija Ivana la acompaña como corista de la banda, ¿qué significa para usted estar con ella en el escenario y justamente en esta gira que es tan especial?

–Es una suerte porque llevábamos mucho tiempo pensando en la idea de hacer algo juntas y cuando se planteó la posibilidad de hacer una gira de cierre, ella estaba muy involucrada. Desde el principio se involucró muchísimo en todo el concepto, el diseño del escenario y musical.

“Estamos disfrutando mucho recorrer países juntas. Es un privilegio tenerla en el escenario por todo lo que aporta, pero también compartir con una hija con la que a veces, por problemas de trabajo, no podía compartir tanto”.

–La última vez que cantó en Costa Rica fue antes de la pandemia, ¿qué ha cambiado desde entonces?

–Fue un paréntesis, una etapa muy inesperada que de alguna manera nos hizo ver que somos frágiles como individuos y como sociedad, que no tenemos nada garantizado (...) A partir de ahí me replanteé el resto de mi trayectoria, y por eso ahora estoy también dedicándome a escribir, además voy a hacer una obra de teatro a partir de diciembre.

–En el 2014 había anunciado el retiro de los escenarios musicales, pero no lo hizo. ¿No era el momento?

–Fue un punto de inflexión que me permitió otras cosas. Ahí fue donde empecé a escribir, a pintar y a hacer otras cosas. Creo que no es tan difícil cuando la decisión la tienes muy interiorizada, creo que todo esto nace de adentro hacia afuera.

“Hay un momento donde tú misma sabes que esa etapa tienes que cerrarla porque si no, no puedes sacar todo lo que tienes, estás bloqueándote tú misma (...) No es tan triste decir adiós”.

Después de su retiro de la música, Paloma San Basilio seguirá con su carrera como actriz de teatro, además de escribir novelas. (Cortesía Interamericana de Producciones)

–En su novela Uxoa, el secreto del valle (2025) habla sobre el duelo y cómo afrontarlo. ¿Esta gira de despedida es un duelo para usted?

–No es un duelo porque no es lo mismo una pérdida involuntaria que una decisión madura y sentida. No hay dolor porque realmente lo único que puedo estar es agradecida por el privilegio de tener este recorrido. Estoy tan llena, tengo la mochila tan llena, que no puedo sentir dolor. Si fuera doloroso sería una ingrata con todo lo que la música y el mundo me han dado.

–Tocando el tema de la edad; es muy inspirador saber que esta no es una jubilación, que no se detiene su caminar como artista...

–La edad es la invención del hombre para organizar la vida, pero sinceramente yo no noto el peso. También es que tengo muy buena salud, hago una vida muy sana y tengo un espíritu muy joven. La niña que hay dentro de mí sigue acompañándome todos los días. Pero cuantos más años vas cumpliendo, más cosas sabes, más contenido tienes; entonces no hay que tener miedo a la edad, hay que tener miedo a no vivir.

–¿Va a disfrutar más de sus nietos ahora?

–Ahora mismo tengo una agenda bastante complicada por los conciertos y el teatro (...) De momento van a venir ellos a los conciertos y bueno, van a ver a su mami y abu juntas cantando, eso va a ser para ellos una experiencia bonita y emocionante.

“Pero sí, más adelante mi idea es plantearme pasar bastante más tiempo con ellos en Estados Unidos, totalmente”.

