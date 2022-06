Paloma San Basilio: ‘Costa Rica es un país precioso que tiene todo lo que yo necesito’

“Costa Rica es un país precioso que tiene todo lo que yo necesito: gente estupenda, comida rica y sobre todo ese turismo de aventura que a mí me apasiona y que me ha hecho disfrutar del desove de las tortugas, de los rápidos, de los bosques de lluvia y de tantas y tantas cosas que hacen que Costa rica sea un país único”, dijo Paloma San Basilio en entrevista con Viva, previo al concierto que dará este sábado 18 de junio en el teatro Melico Salazar.

La relación de la española con nuestro país es de larga data. La música de la artista ha conquistado varias generaciones de público costarricense y ella les devuelve ese cariño con una admiración profunda a la cultura y a la naturaleza nacional.

Este fin de semana, en el escenario del teatro Melico Salazar, la española Paloma San Basilio vuelve a cantarle a su querida Costa Rica. (Marcela_Bertozzi)

Este sábado, la intérprete regresará al país que tanto ama para presentar el espectáculo Te lo digo con música, en el que hará un repaso por su extensa carrera.

“Después de la pandemia decidí empezar una gira después de estar dos años casi sin poder moverme. No sé si será mi última gira, lo que sí sé es que esta vuelta a la vida merece que todo sea distinto, muy alegre, con mucha interacción, con mucho ritmo y mucho color”, afirmó Paloma.

El día de la entrevista virtual la española estaba en Puerto Rico, de ahí viajaría a Miami y de nuevo a Puerto Rico para cumplir con su agenda de conciertos. Además, aseguró que a inicios de esta semana estaría en Costa Rica para hacer turismo días antes del concierto.

La música sanadora

El enfoque de la gira de San Basilio es que su propuesta artística sea sanadora, como un vehículo para liberar el estrés. Una nave mágica para reunirnos con amigos y seres queridos recordando que hay mucho amor por el qué vivir, así lo analiza la artista.

“Te lo digo con música, es decir no estás solo, no estamos solos. Todos hemos tenido que sufrir algo, todos hemos tenido que sufrir alguna pérdida importante en nuestras vidas y al decir Te lo digo con música es que te entiendo, que me identifico contigo, que quiero que estés conmigo para compartir las emociones, para cantar juntos, reír juntos o llorar juntos.

”Significa que realmente el universo nos permite de vez en cuando descargar todo este espacio que nos ha robado la pandemia, toda esta gente que se nos ha ido antes de tiempo. Creo que no hay nada más bonito que decirle a alguien que esto es un bálsamo, esto es algo que quiero que te pongas en el alma para cuando lo necesites”, afirmó la artista.

El tiempo

En la charla con San Basilio, de 71 años, resultó inevitable preguntarle sobre los anuncios de que se retiraba de los escenarios, pero que ha pospuesto en el camino.

La carrera de Paloma San Basilio comenzó en los años 70 y se ha mantenido activa desde entonces. Actualmente la artista tiene 71 años. (Julio Lpez Saguar)

La cantante dijo que todo tiene un tiempo y que hay que dejar que la vida fluya para que todo llegue al lugar que le corresponde. También contó que, entre sus planes, está el montaje de una obra musical biográfica.

“El momento de las giras, como las que he venido haciendo desde hace tanto tiempo, pues yo creo que está acabando y no pasa nada, porque he cantado mucho, he disfrutado. Y te digo, si hay algún proyecto pequeño que tenga otro contenido pues lo hago, porque tengo mucho que aprender y estoy aquí para aprender”, concluyó.