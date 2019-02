–No me falta nada, y no es que sea conformista, es que no quiero ser egoísta ni ambiciosa. Tengo más de lo que imaginaba, soy una persona privilegiada con una carrera muy rica, muy diversa, he cumplido mis sueños de la infancia sobre un escenario. He podido escribir y hacer cosas que tenía pendientes, ahora mismo voy tranquila donde el corazón me lleve, no tengo prisa, mi meta es cantar en esta gira y compartir este Más cerca y que mi gente sea feliz.