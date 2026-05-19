Otro reconocido rostro costarricense de Tigo Sports pasa a las filas de Fox

Con el cambio de Tigo Sports a Fox, varios comunicadores aseguran su continuidad en una nueva propuesta de imagen y contenido para la audiencia deportiva.

El periodista deportivo José Pablo Alfaro confirmó que continuará trabajando con Fox, luego de que la cadena internacional adquiriera la programación y producción local de Tigo Sports.

Con este cambio, varios comunicadores definieron su futuro profesional. Figuras como Kristian Mora y José Alberto Montenegro anunciaron previamente su permanencia en esta nueva etapa. Alfaro se sumó a la lista este lunes al confirmar su continuidad.

“Nuevo ciclo, ahora somos Fox. Siempre es emocionante comenzar un nuevo proyecto, lleno de buenas personas y grandes profesionales. Ha sido un año intenso, una montaña rusa con muchas sensaciones distintas. Al final, lo más importante es disfrutar cada programa, cada entrevista y cada proyecto”, escribió en sus redes sociales.

El periodista también agradeció a sus seguidores por los mensajes de apoyo y buenos deseos.

José Pablo Alfaro confirma que estará ligado a la cadena Fox Sports, ahora responsable de la señal que antes operaba como Tigo Sports en Costa Rica y Centroamérica. (Tomada de redes sociales )

La transición se dio de forma gradual en los últimos meses, tras la adquisición por parte de Fox Latin America. Como parte de este proceso, espacios emblemáticos como Tigo Sports Noticias y Tigo Sports Radio se despidieron de la audiencia con sus últimas emisiones bajo esa marca.

El cambio se oficializó en Costa Rica el lunes 18 de mayo del 2026, cuando los canales que operaban como Tigo Sports y Tigo Sports 2 pasaron a llamarse Fox. Aunque se mantienen en las mismas frecuencias, ahora cuentan con nueva imagen y línea editorial.

Actualmente, las guías de programación ya reflejan la sustitución de la marca, lo cual sella el cierre definitivo de esta etapa en la televisión deportiva de la región.