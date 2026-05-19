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Otro reconocido rostro costarricense de Tigo Sports pasa a las filas de Fox

El famoso comunicador afirmó que este cambio llega en un año ‘intenso’

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Por Fátima Jiménez
Fox se verá muy pronto en la televisión nacional, en lugar de Tigo Sports.
Con el cambio de Tigo Sports a Fox, varios comunicadores aseguran su continuidad en una nueva propuesta de imagen y contenido para la audiencia deportiva. (La Nación)







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FoxTigo SportsJosé Pablo Alfaro
Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA y técnica en Criminología. Se unió a La Nación en 2021 y desde entonces ha trabajado en las secciones Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva, además de desempeñarse en el equipo de mesa digital de La Nación. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

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