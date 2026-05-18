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Fox se estrena en la televisión de Costa Rica y desde el primer día anuncia sorpresas

Fox ya está al aire en Costa Rica y genera mucha expectativa

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Por Fanny Tayver Marín
Fox ya está en la pantalla de la televisión nacional.
Fox ya está en la pantalla de la televisión nacional. (Facebook Fox Costa Rica/Facebook)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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