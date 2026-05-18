Fox se estrena en la televisión de Costa Rica y desde el primer día anuncia sorpresas

Fox ya está en la pantalla de la televisión nacional.

“Somos Fox Costa Rica”... Ese es el mensaje que se encontraron los televidentes cuando esta mañana encendieron el televisor y ya no salió al aire Tigo Sports.

El debut lo marcó el programa matutino que también se transmite por radio y que se llama “La Redacción”.

“Esta es una etapa para nosotros a nivel profesional y a nivel televisivo de crecimiento profesional, de crecimiento para el medio, de crecimiento para el gremio, de crecimiento para los clubes de la Primera División y de crecimiento en términos generales para el deporte. Y yo sí quiero dar un agradecimiento a toda la gente que estuvo involucrada en el proyecto de Tigo Sports”,expresó al aire el periodista José Alberto Montenegro.

Apuntó que Costa Rica es el puntapié inicial de la expansión de Fox en Centroamérica, pero que todo será poco a poco.

“El programa de las 5 p. m. que es de análisis con combinación de noticia deportiva, se llamará Diario Fox y durará una hora”, citó, antes de adelantar una noticia relevante.

Dio a conocer que este martes a las 12:30 p. m, tendrán la transmisión del partido de la Premier League entre Bournemouth y Manchester City.

Kristian Mora intervino y dijo que esto resulta histórico en las transmisiones deportivas del país.

“Creo sin temor a equivocarme que es la primera vez que en Costa Rica se transmite Premier League. Estoy analizando y desde los 80’s, que en diferido se daba la Bundesliga, luego recuerdo una etapa de Liga Española, otra de Italia, pero Premier League no”, manifestó Kristian Mora.

Fox arrancó su etapa en Centroamérica con Costa Rica. (Fox/Fox)

También dijo que después de ocho años de Tigo Sports, que dejó mucha historia, anécdotas a nivel interno y muchos amigos, ahora empezó una nueva etapa.

“Agradecer a todos los que apoyan, como siempre pasa en este país, habrá voces adversas, como siempre las hemos tenido y eso también es parte del impulso para seguir adelante, para crecer y sé que hay muchísimas personas muy felices, muy contentas”, citó Kristian Mora.

Fox ya arrancó en Costa Rica y vienen sorpresas muy relacionadas al fútbol nacional y a otros deportes.