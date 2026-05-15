Fox Centroamérica ya tiene fecha para debutar en Costa Rica; Tigo Sports se despide

Fox se verá muy pronto en la televisión nacional, en lugar de Tigo Sports.

Durante toda la semana, en Tigo Sports han tirado algunas pistas que suenan a despedida. Y en efecto, ya todo está listo para la transformación total y el inminente estreno de Fox.

El periodista José Alberto Montenegro dijo en vivo en la edición del jueves de Tigo Sports Noticias que este viernes será la última emisión de ese espacio como tal.

Junto a ese anuncio que hizo el comunicador, también se indicó que este viernes en horas de la mañana sería la última vez que se escucharía al aire Tigo Sports Radio.

Efectivamente, ese espacio ya no se escuchará más, al menos con ese nombre y el nuevo espacio tendrá otro horario, pues empezará media hora antes de lo habitual.

“1.° de agosto de 2024, empezamos este programa, sigue el lunes, 8 a. m.”, mencionó Kristian Mora, quien también adelantó que el lunes tendrán cosas que contar.

“Gracias, buenos días, gracias Tigo Sports, que la pasen bien”, mencionó, cerrando ese espacio.

¿Qué está pasando entre la incertidumbre y la expectativa? La realidad de fondo entre las pistas sutiles y las adivinanzas es que será el próximo lunes 18 de mayo cuando se estrene oficialmente Fox Centroamérica, que empezará a verse en Costa Rica.

Nadie lo había dicho como tal, pero entre despedida y despedida en los diferentes espacios que ya están listos para la transformación, fue en Fanátikos donde lo contaron todo.

“Hoy oficialmente es el último programa como Tigo Sports de Fanátikos, a partir del lunes seremos Fox ya oficialmente, así que yo de verdad digo, gracias a Tigo.

”En serio me pongo triste o nostálgico, porque es una empresa que hace seis años creyó en nosotros, en este concepto de Fanátikos y ahora nos mudamos a una nueva corporación como Fox, que es un gigante mundial”, comentó José Núñez el jueves en vivo, durante la emisión de este espacio.

Desde el lunes, Fox operará como un canal en Costa Rica. Los programas tendrán nombres nuevos y en algunos casos hasta se modificarán los horarios de los espacios.

Además, los 104 partidos del Mundial 2026 podrá verlos en el país a través de Fox; mientras que en televisión abierta, Canal 7 transmitirá 32 juegos de la Copa del Mundo.