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Fox Centroamérica ya tiene fecha para debutar en Costa Rica; Tigo Sports se despide

Empieza la cuenta regresiva para el estreno del canal Fox en Costa Rica

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Por Fanny Tayver Marín
Fox se verá muy pronto en la televisión nacional, en lugar de Tigo Sports.
Fox se verá muy pronto en la televisión nacional, en lugar de Tigo Sports. (La Nación/Fotocomposición en Canva)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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