No solo Kristian Mora se estrenó en Fox: otra voz costarricense sonó al aire de manera simultánea

La entrada de mayo significa que en cuestión de días, Fox relevará a Tigo Sports y ya empezará a operar como un canal en la parrilla costarricense. Sin embargo, hay voces ticas que ya se escuchan en ese gigante de la televisión.

Durante su carrera, Kristian Mora ha narrado una cantidad incontable de partidos, pero el domingo lo hizo por primera vez en Fox, al asumir el relato del partido entre Auxerre y Angers, en el campeonato de Francia.

El partido terminó 3-1 a favor del Auxerre. El periodista que cantó los “guuuooles” con su sello personal, también participó en los comentarios del cotejo al medio tiempo.

Pero el domingo no solo fue el estreno de Kristian Mora en Fox, porque también lo hizo otro costarricense de manera simultánea.

Kristian Mora fue la voz principal en las transmisiones de partidos de Tigo Sports; ahora ya relata en Fox. (Kristian Mora/Kristian Mora)

En un partido que era a la misma hora y que también corresponde a la liga francesa, el periodista José Alberto Montenegro ya fue parte de una transmisión en la cadena estadounidense.

A él correspondió comentar el juego entre París FC y Brest, donde el cuadro parisino se impuso 4-0, con anotaciones de Rudy Matondo (doblete), Willem Geubbels y Luca Koleosho.

La transición ya empezó y el personal de Tigo Sports se prepara para en cuestión de días cambiar su indumentaria.

Fox Centroamérica arrancará en Costa Rica, el único país donde los 104 partidos del Mundial 2026 se verán a través de su señal, pero el canal ya estará al aire unas semanas antes de la Copa del Mundo, que será del 11 de junio al 19 de julio.

En lo que respecta al campeonato nacional, Fox ya tendrá bajo su marca los derechos televisivos de San Carlos, Sporting y Puntarenas. Además, es probable que el nuevo inquilino de la Primera División también llegue a un acuerdo con esta televisora, según una fuente relacionada con el tema.

Para las transmisiones, el personal será tico, con apoyo de México en algunos partidos; pero ya se vio que ese rol también se asume a la inversa.

Tigo Sports pronto empezará a verse en Costa Rica como Fox. (Captura de video/Captura de video)

El domingo 3 de mayo se mezclaron relatores mexicanos con un comentarista tico, que fue José Alberto Montenegro; así como un narrador nacional, Kristian Mora, con comentaristas desde el extranjero.

La transmisión salió como querían y para el televidente fue como si ellos trabajaran ahí desde siempre.

Una de las razones por las que Fox Centroamérica debutará en Costa Rica es que, en los otros países de la región, el escenario es distinto. Solo en suelo tico ya vendían el canal a otras cableras, algo que no pasaba en las demás naciones del área.

Fue el pasado 13 de abril cuando Fox Latin America anunció el lanzamiento del canal Fox en Centroamérica, previsto para el mes de mayo, como parte de la adquisición de la programación y producción local de Tigo Sports en la región.

Adicionalmente, FOX ofrecerá en la región más de 800 eventos deportivos en vivo al año, en disciplinas como MLB, PFL (artes marciales mixtas), lucha libre AAA, NASCAR Cup Series, Fórmula E, WRC, WEC y deportes colegiales de la Big Ten Conference, ampliando significativamente la oferta deportiva disponible para el público costarricense.

Según indicó la empresa televisiva, los contenidos estarán disponibles a través del canal de televisión de paga Fox en Centroamérica, la plataforma gratuita Tubi AVOD y, próximamente, mediante Fox+ y el servicio directo al consumidor Fox One.