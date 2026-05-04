Fox sorprende y ya debutó en su pantalla a histórico narrador costarricense

Fox llega a Costa Rica para transmitir el fútbol nacional y sumar acceso a espectáculos por la Liga Premier, Bundesliga, entre otros.

La cadena Fox anunció su ingreso al mercado de televisión costarricense a partir del 1.º de mayo y ya tiene vínculos con equipos de la Primera División como San Carlos, Sporting o Puntarenas FC. Dio una sorpresa este 3 de mayo cuando, en su transmisión internacional de la plataforma FOX One, puso a narrar al histórico narrador costarricense Kristian Mora.

Mora fue el encargado de describir las acciones del juego entre Auxerre y Angers, del campeonato galo. El partido terminó 3-1 a favor del Auxerre. El periodista también participó en los comentarios del cotejo al medio tiempo.

El tradicional grito de guuuool de Mora se escuchó en América Latina, ya que la APP está disponible en la mayoría de países de la zona.

Así narró Kristian Mora su primer gol como narrador de FOX Corporation para México. pic.twitter.com/i8Um00E8CK — Jossie Zamora (@jossieza) May 4, 2026

Kristian Mora fue la principal voz de TigoSports. (Kristian Mora/Kristian Mora)

Para el próximo torneo de Costa Rica, Fox ya tendrá bajo su marca los derechos televisivos de San Carlos, Sporting y Puntarenas, además de que pelea por tener al nuevo ascendido de la máxima categoría.

Quienes hoy trabajan en Tigo Sports cambiarán su indumentaria a la de Fox. Para las transmisiones contarán con personal tico y apoyo de México en algunos partidos.

Una de las razones por las que Fox Centroamérica debutará en Costa Rica es que, en los otros países de la región, el escenario es distinto. Solo en suelo tico ya vendían el canal a otras cableras, algo que no pasaba en las demás naciones del área.

Recuerde que el pasado 13 de abril, Fox Latin America anunció el lanzamiento del canal Fox en Centroamérica, previsto para el mes de mayo, como parte de la adquisición de la programación y producción local de Tigo Sports en la región.

Adicionalmente, FOX ofrecerá en la región más de 800 eventos deportivos en vivo al año, en disciplinas como MLB, PFL (artes marciales mixtas), lucha libre AAA, NASCAR Cup Series, Fórmula E, WRC, WEC y deportes colegiales de la Big Ten Conference, ampliando significativamente la oferta deportiva disponible para el público costarricense.

Según indicó la empresa televisiva, los contenidos estarán disponibles a través del canal de televisión de paga Fox en Centroamérica, la plataforma gratuita Tubi AVOD y, próximamente, mediante Fox+ y el servicio directo al consumidor Fox One.