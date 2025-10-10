Orlando Bloom mueve cielo y tierra para revivir ‘Piratas del Caribe’, pero su verdadero motivo sorprende

El actor británico espera volver al éxito de taquilla reuniendo a los protagonistas del primer filme de 'Piratas del Caribe'.

En Hollywood, cuando las oportunidades escasean, algunos actores recurren a sus antiguos éxitos con la esperanza de volver a destacar. Ese parece ser el caso de Orlando Bloom, quien según el portal RadarOnline, estaría impulsando un proyecto para reunir al elenco original de Piratas del Caribe.

El artista de 48 años, recordado por interpretar a Will Turner, estaría realizando gestiones en los bastidores para convencer a Disney de traer de vuelta a figuras como Johnny Depp y Keira Knightley, con quienes compartió pantalla en Piratas del Caribe: La maldición del Perla Negra (2003).

Según fuentes cercanas, Bloom considera esencial el regreso de todos los protagonistas originales para que la saga vuelva a tener éxito.

Durante una reciente sesión de preguntas y respuestas titulada To The Edge: A Journey With Orlando Bloom, el actor habló de su carrera y expresó su disposición de volver a la franquicia, pero solo si lo hicieran todos.

En ese espacio aseguró que el proyecto ya estaba en desarrollo y que veía viable reunir al grupo completo.

Desde entonces, Bloom habría contactado de manera discreta tanto a ejecutivos de Disney como a antiguos compañeros de elenco, con el objetivo de reactivar el interés por la saga. Según información divulgada por RadarOnline, el actor considera este movimiento como una posible vía de regreso al éxito en taquilla.

Fuentes del entorno del artista señalaron que Bloom cree que solo con el regreso de Johnny Depp, Keira Knightley, Geoffrey Rush y él mismo, podría funcionar la fórmula original que convirtió la franquicia en un fenómeno mundial. De hecho, habría estado haciendo llamadas y transmitiendo entusiasmo a diferentes personas involucradas con los primeros filmes.

El actor también es conocido por su participación en El Señor de los Anillos, pero en los últimos años su carrera ha perdido notoriedad. Aunque apareció en la serie Carnival Row, sus proyectos más recientes no generaron impacto.

Incluso, su transformación física para la película The Cut, donde bajó 14 kg para interpretar a un boxeador, no logró atraer al público. El largometraje recaudó apenas $70.000, según el sitio Box Office Mojo, mientras que la primera película de Piratas del Caribe superó los $650 millones.

De acuerdo con otra fuente, Bloom está consciente de que la industria ha cambiado y que ya no recibe las mismas ofertas que en el pasado. Por eso, considera el retorno a Piratas del Caribe no solo como un acto de nostalgia, sino como una estrategia financiera y profesional.

Durante su charla con seguidores, el actor también opinó sobre la posibilidad de que Disney desee reiniciar la franquicia con una protagonista femenina inspirada en Jack Sparrow. Afirmó que aún no está claro cómo el estudio quiere abordar esa ruta, pero que estaría dispuesto a participar si el guion es convincente.

Algunos expertos de la industria opinan que Bloom intenta revivir la franquicia tras varios intentos fallidos de reboot. Hubo rumores de un spin-off con una protagonista femenina, e incluso se mencionó a Margot Robbie, pero el proyecto no avanzó. Según fuentes consultadas, Bloom considera que el público desea ver a los personajes originales con su química intacta.

Además, un allegado del actor mencionó que Bloom ve en este posible proyecto una forma de reconectarse con el éxito, especialmente después de un 2025 turbulento que incluyó el final de su largo compromiso con la cantante Katy Perry. Aunque siente orgullo por su trayectoria, el intérprete de Will Turner añora formar parte de un proyecto de gran escala.

Según esa fuente, Bloom estaría decidido a lograr este reencuentro como una forma de demostrar que aún puede ocupar un lugar en la cima de la industria cinematográfica.

