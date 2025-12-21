¡Opa! pierde a una de sus presentadoras más queridas a menos de un año de su debut

María Alejandra Acosta se consagró como la virreina de Miss Universe 2024, lo cual le abrió las puertas para conducir un programa de televisión en ¡Opa!.

María Alejandra Acosta, modelo y exreina de belleza, dará un paso al costado en su rol como presentadora de televisión en el canal ¡Opa!.

A diez meses de haber debutado en la pantalla chica, la virreina de Miss Costa Rica 2024 comunicó que se apartará del espacio Miss Universe Costa Rica News, un programa dedicado a la cobertura informativa de certámenes de belleza nacionales e internacionales.

La última aparición al aire de Acosta fue el viernes 19 de diciembre, por lo cual recurrió a sus redes sociales para expresar su agradecimiento por la oportunidad de conducir el segmento.

“Como buena canceriana, me invade la nostalgia, pero al mismo tiempo me siento profundamente agradecida (...). Este 2025 cumplí el sueño de tener mi propio programa de televisión. Gracias a todas las personas que estuvieron con nosotros”, escribió Acosta en su perfil de Instagram.

De momento, la modelo no ha precisado las razones de su salida del canal ni ha detallado cuáles serán sus próximos proyectos profesionales.