Viva

¡Opa! pierde a una de sus presentadoras más queridas a menos de un año de su debut

La modelo debutó en el canal hace 10 meses como conductora del programa ‘Miss Universe Costa Rica News’

EscucharEscuchar
Por Sofía Sánchez Ramírez
María Alejandra Acosta virreina de Miss Universo Costa Rica
María Alejandra Acosta se consagró como la virreina de Miss Universe 2024, lo cual le abrió las puertas para conducir un programa de televisión en ¡Opa!. (MARVIN_CARAVACA/Marvin Caravaca)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
María Alejandra Acosta¡Opa!Miss Universe Costa Rica
Sofía Sánchez Ramírez

Sofía Sánchez Ramírez

Periodista de entretenimiento y cultura en Viva y la Revista Dominical. Graduada como bachiller en Comunicación Social de la Universidad de Costa Rica. Estudiante activa de licenciatura en Comunicación Estratégica en la misma institución. Trabajó para sucesos, últimas horas e internacionales.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.