Viva

Omar Cascante se detuvo en el Cerro de la Muerte tras ser sorprendido por una impresionante escena

El periodista y sus compañeros de trabajo grabaron en videos lo que se encontraron en la montaña

EscucharEscuchar
Por Jessica Rojas Ch.
Omar Cascante, periodista y presentador
El periodista Omar Cascante comparte en redes sociales detalles de su día a día, pero en esta ocasión mostró cómo la naturaleza de Costa Rica lo sorprendió. (Archivo)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Omar CascanteDanta
Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.