Omar Cascante se detuvo en el Cerro de la Muerte tras ser sorprendido por una impresionante escena

El periodista Omar Cascante comparte constantemente momentos de su vida con sus miles de seguidores en redes sociales. Comidas, ejercicios, sus hijos y hasta sus momentos de introspección y su relación con Dios son parte de los temas que postea; también aprovecha para enseñar detalles especiales que lo sorprenden, como la escena que presenció recientemente gracias a la naturaleza de Costa Rica.
En una de sus historias en Instagram mostró cómo, durante un momento de trabajo, él y sus compañeros que viajaban por el Cerro de la Muerte detuvieron sus vehículos para bajarse a apreciar a unas dantas que estaban entre la montaña. Tomaron videos de los animales e incluso se mostraron emocionados por ver la belleza de estos seres.
“¡Ah! Qué belleza. Nosotros veníamos y dijimos: ‘Mirala, mirala, ahí hay una’. Aquí a la altura del Cerro de la Muerte nos detuvimos para ver esta belleza”, manifestó, y hasta mostró que eran dos de estos animales.
Además, en otro video enseñó que también un coyote salió a posar para las cámaras.