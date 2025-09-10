Viva

Omar Cascante recordó su paso por Teletica y reveló esto sobre Nancy Dobles

Además, el presentador contó una curiosa anécdota sobre Randall Salazar, con quien compartió en ‘Buen Día’

EscucharEscuchar
Por Fiorella Montoya
Omar Cascante enfrenta ácidas críticas de alguna gente porque está en un régimen de dieta y ejercicio por un tema de salud al que ya le ganó la batalla
Omar Cascante se ha desempeñado como presentador y músico nacional. (Instagram)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Omar CascanteNancy DoblesRandall Salazar
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Periodista. Se desempeña en la sección El Mundo y Breaking News. Graduada en 2020 de la carrera de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas (UIA).

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.