Omar Cascante recordó su paso por Teletica y reveló esto sobre Nancy Dobles

El presentador Omar Cascante compartió detalles de su vida durante una actividad de Canal OPA, la cual se realizó en Instagram. En el video recordó a una persona cercana y, además, relató una anécdota con Randall Salazar.

La dinámica consistió en responder algunas preguntas sobre su trayectoria en televisión. “Aprendí a dominar los nervios y a tener un acercamiento humano”, expresó.

Una de las consultas se refirió a si extrañaba a algún compañero o compañera. El presentador respondió: “Si tuviera que mencionar a alguien, extraño a la negra, a Nan”, en alusión a Nancy Dobles, con quien trabajó en el programa Buen día, de Teletica.

Nancy Dobles, Omar Cascante y Randall Salazar fueron compañeros durante su tiempo en 'Buen día'. (Tomada de Facebook)

También se le pidió que contara una anécdota con Randall Salazar poco conocida por el público.

“Una vez nos fuimos a disfrutar un poco de las fiestas liberianas y, de un momento a otro, todos dijimos ‘¿y Randall?’. Hasta la fecha no sé para dónde se fue, y apareció hasta el día siguiente”, recordó entre risas.

El también músico indicó que prefiere los programas matutinos y que se considera un padre consciente.