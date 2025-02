‘No vengan a Costa Rica con su mierda’: Rapera estadounidense ‘regaña’ a sus compatriotas

Mother Goat, una importante rapera de la escena underground de Estados Unidos, visitó Costa Rica recientemente y aprovechó su visita para hacer un llamado de atención a sus compatriotas. La artista tomó sus redes sociales, en las que acumula más de 300.000seguidores (entre Instagram y Tik Tok) para compartir su reflexión.

De acuerdo con la norteamericana, viajó manejando en un carro alquilado desde San José hasta Puerto Viejo de Limón y tuvo una experiencia transformadora.

“Cuando llegues a Costa Rica, automáticamente te vas a sentir vivo. El aire es magnético, simplemente se siente diferente”, comentó.

“En tu camino a Puerto Viejo vas a conducir a través de la selva tropical. Vas a conducir a través de montañas.Vas a ver naturaleza, y cuando digo naturaleza, me refiero a árboles, monos, perezosos, arañas, ranas; todo... vas a ver de todo, y eso simplemente te hace saber que este lugar está vivo”.

Mother Goat, pide proteger Costa Rica

Mother Goat aseguró que su contacto con la naturaleza y la comunidad la hizo querer advertir sobre la necesidad de cuidar al país; entre otras cosas, de la gentrificación.

“He estado en Costa Rica durante los últimos 3 días y, como estadounidense, quiero decirles a todos los demás estadounidenses: no vengan aquí con su mierda de Estados Unidos. Este es el lugar más hermoso en el que he estado en mi vida, así que, por favor, no la traigan aquí”, expresó en un video.

Mother Goat dijo que quedó encantada con la comunidad nativa de Puerto Viejo; así como con la naturaleza que se topó en Costa Rica. (Instagram/Instagram)

Además, dio varias recomendaciones para los turistas, y la primera de estas fue localizar a las personas originarias de la comunidad y a sus negocios. Según relató, fue a un restaurante de estadounidenses en Costa Rica y pagó ¢150.000 por un plato de calamares, dos ceviches y una ronda de tragos. Mientras que encontró sodas en las que pudo comer por ¢4.000.

“Ahora, no todas las sodas son súper baratas, pero si vas a una y los precios son más altos de los que mencioné, dale su dinero a esa gente. Esta será la comida más fresca, auténtica y con más pura vida que probarás durante tu estadía en Costa Rica”, comentó.

Por otra parte, pidió detener la contaminación e insistió en dar los recursos a los trabajadores costarricenses. También afirmó estar preocupada por el egoísmo de extranjeros, que llegan al país dispuestos a destruir dinámicas sociales y ecosistemas con tal de tener una gran casa con vista al mar.

“No vengas aquí con la intención de solo aprovecharte de la pureza de este lugar. Si vas a venir y quedarte, aprende a ser costarricense. Aprende a amar este lugar como ellos lo aman. Aprende a construir como ellos construyen. No vengas a cambiar la dinámica. Ven con respeto y aprende a vivir como ellos. Creo que esa es la única manera de preservar un lugar como este”, sentenció.