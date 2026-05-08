El País

‘No olvide a los pobres que, con el voto protesta, la eligieron’: el contundente mensaje del obispo de Tilarán a Laura Fernández

De cara al traspaso de poderes de este 8 de mayo, el obispo se dirigió a la futura presidenta de Costa Rica

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Por Juan Pablo Sanabria
Laura Fernández
Laura Fernández asumirá la presidencia de Costa Rica este 8 de mayo. (Rafael Pacheco)







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Laura FernándezTraspaso de PoderesObispo de Tilarán
Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

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