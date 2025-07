‘No entiendo por qué la comida caribeña no es la comida nacional de Costa Rica’, dice famoso influencer mexicano

Durante su estadía en Costa Rica, el influencer de comida Arturo Lemmen se dio cuatro gustos y uno que otro disgusto probando la gastronomía de nuestro país. Comió desde los platillos más exclusivos hasta las recetas más caseras y, en general, se llevó una muy buena impresión. Sin embargo, en una de sus últimas reseñas, dio una tajante calificación.

“Al chile, no entiendo por qué la comida caribeña no es la comida nacional de Costa Rica”, aseveró el mexicano justo antes de darle un bocado a un sabroso rice and beans con pollo, plátanos maduros, ensalada verde y patacones.

Después del segundo bocado, la impresión lo embargó y hasta hizo un bailecito de victoria, por lo bien que se sintió al comer una de las recetas estrellas del Caribe costarricense.

Aunque para él la textura del arroz tenía que ser un poco más dura, el sabor de todo el plato lo conquistó. “El sabor está que te cagas. Y el muslote de pollo... güey... hasta se salió el huesito. Me mamé por el muslito de pollo”, dijo como si no creyera lo que estaba degustando.

Por si fuera poco lo que experimentó, Lemmen comió unos platanitos verdes fritos con queso y frijoles molidos. También lo fascinaron. “No mames, el pinche frijol, güey. Está que te cagas. La cantidad de sabor que tiene este frijol no tiene sentido”, manifestó impresionado.

Fresco de cas, pescado frito y chifrijo

Su comida completa lo dejó encantado y ni qué decir del fresco de cas que le sirvieron, para el cual también tuvo palabras positivas: “No mames, está cabrona”.

Más adelante probó un chifrijo caribeño. Aclaró que el chifrijo tradicional era uno de los platillos que más le gustó de Costa Rica, pero afirmó que, con coco y plátano maduro, le supo todavía mejor.

Influencer alaba la comida caribeña costarricense

“Me está regresando la fe en la cocina”, sentenció feliz.

Por último, comió un pescado frito: una corvina rellena de camarones salteados al coco.

Lemmen lamentó no haber ido a Limón a probar los platillos allá. Sin embargo, quedó más que contento con su experiencia. Agregó al final que la comida más rica de Costa Rica es la caribeña.

