‘Sabor a semipodrido’: mexicano disgustado con un gallo pinto criticó con todo a soda de Costa Rica

Arturo Lemmen, el famoso influencer gastronómico mexicano, hizo una visita extensa a Costa Rica y, por supuesto, probó la variedad de comida del país. El influencer pasó por un restaurante de lujo, el Mercado Central, Santa Teresa y más recientemente por una soda típica de carretera.

A la soda fue por recomendación de un amigo costarricense y su experiencia no fue tan grata como en los anteriores videos que compartió en sus redes sociales. Lemmen comió varios platillos en este local de San Ramón y su reacción negativa hasta lo hizo dudar en hacerla pública.

Desde que probó las diferentes comidas en la soda manifestó levemente su disgusto, al comentar detalles como que el arroz del pinto estaba muy duro y que no se comparaba con lo que había probado en Santa Teresa; o que el queso palmito no sabía tan bueno como el Oaxaca (un estilo muy parecido de este lácteo que se produce en México).

Arturo Lemmen se decepcionó con la comida de una soda de Costa Rica

Sin embargo, lo más duro vino al final del video, cuando ya estaba fuera del local y sin el costarricense que lo acompañó. Allí, aseguró que le dio pena criticar la comida frente al nacional, pero que en definitiva no fue de su agrado.

“En todos lados hay cosas buenas y cosas malas, pero pues bueno, vamos a seguirle. Si me cancelan en Costa Rica, pues ya no podré regresar, pero ni pedo. Pero ¿qué le hacemos? Me encantaría saber mentir. No puedo mentir, no puedo mentir, la neta no está rico", comentó.

Arturo Lemmen dijo que "no sabe mentir" y que dudó en subir el video en que prueba comida de una soda de Costa Rica. (Instagram)

Además, fue todavía más duro en la descripción del video, en la que afirmó que las sodas costarricenses de este estilo no son lo suyo.

“No sé si las cosas son diferentes en cada región y si aquí sea todo más tostado y la crema (natilla) con más sabor a semipodrido; pero aquí probamos de todo, aunque no siempre me gusta todo. Como siempre digo, esto es opinión personal. Esta cuenta es y siempre será opinión personal”, se lee en la descripción.

“Se sube lo bueno y lo malo. Trato de no ir a lo malo, pero es parte del show, a veces tienes que probar mala comida para valorar la buena, así es esto”, dice más adelante el texto.

Actualmente, Arturo Lemmen ya abandonó Costa Rica y se encuentra de visita en Panamá.