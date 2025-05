‘No entiendo por qué hay tanto tico ofendido’: española explota tras críticas por opinar de Costa Rica

Paloma Cuevas es una influencer española que recientemente viajó a Costa Rica. Fruto de su estadía por suelo tico viralizó un video en TikTok que, como es costumbre cuando un turista opina del país, se llenó de comentarios.

En el video, Cuevas se mostró atónita al ver que unas toallas húmedas pequeñas costaban $17 en un supermercado costarricense. La creadora de contenido, además, enfatizó que Costa Rica e Islandia son los lugares más caros de la lista de 16 países que ha visitado.

Muchos usuarios manifestaron su descontento, algunos culpándola por entrar a una cadena que tiene precios más elevados que el promedio. Ante esto, la española no se quedó callada y respondió en un amplio video defendiéndose, afirmando que la mayoría la criticó sin tener contexto.

Paloma Cuevas se defiende de críticas por comentario sobre Costa Rica

Ante el argumento de que debió buscar un lugar más económico, la joven explicó que era parte de un viaje organizado y que fue un guía costarricense quien decidió a cuál supermercado ir.

“Como extranjera, no sé qué supermercados son caros, cuáles son baratos y cuáles caros. Entonces, en ese momento, me sorprendió que me pareciese tan caro. Pero repito, yo no me metí en ese supermercado por gusto, o sea, me dejaron ahí”, comentó.

Paloma Cuevas dice que ha visitado al menos 16 países y que Costa Rica e Islandia son los más caros. (Instagram)

Luego de esto, la creadora de contenido sostuvo que el país es muy caro y aseguró que en ningún restaurante, sea barato o no, logró encontrar precios accesibles. Enfatizó en que esto simplemente la sorprendió, pues algunos comentarios iban dirigidos a que si no tenía el poder adquisitivo, no debía viajar.

“También aquí entra que yo soy andaluza y aquí con unas tapas (bocas) que te cuestan €6 has cenado. Pero allí, por menos de €20 (aprox. ¢11.000), aunque fuésemos a los sitios baratos, no comíamos", afirmó.

“Entonces, nos impactaba un montón y sobre todo los últimos días del viaje, pues la gente ya alucinaba porque decía: ‘Es que no puede ser posible que donde vayamos no nos gastemos menos de €20’”, añadió.

Finalmente, dijo que da la razón a quienes le recomendaron informarse antes de comprar, pero adujo que debido al estrés de su rutina, prefirió relegar ese tema al guía.

“Sigo sin entender por qué hay tanto tico ofendido por una opinión que yo siento que no estoy ofendiendo en nada a Costa Rica. Es más, me ha apasionado, he disfrutado el viaje como una enana, me parece que tenéis una riqueza en naturaleza brutal. De hecho me encantaría volver”, concluyó.