Ninel Conde se somete a procedimiento para cambiar el color de sus ojos, ¡vea el resultado!

Ninel Conde se realizó un nuevo procedimiento estético en Nueva York, Estados Unidos.

La cantante, actriz y modelo mexicana Ninel Conde se sometió a un procedimiento estético para cambiar el color de sus ojos.

Conocida como “El Bombón Asesino”, la artista decidió realizarse la cirugía en Nueva York, Estados Unidos, y eligió un tono verde olivo para sus ojos.

A través de sus redes sociales, Conde compartió el proceso completo, mostrando imágenes y videos del antes y después de la intervención.

“Estoy muy emocionada (…). ¿Cómo llegué hasta aquí? Lo he pensado durante mucho tiempo. He visto a colegas que se han hecho este procedimiento y han quedado maravillosas”, expresó la intérprete antes de ingresar al quirófano.

En la grabación, Ninel reconoció que estaba nerviosa, aunque confiaba plenamente en el especialista que seleccionó.

“Elegí el verde olivo porque combina con mi tono de piel y mi color de cabello. Además, he visto resultados muy naturales y hermosos”, comentó.

Tras revelar su nueva apariencia, la cantante afirmó sentirse satisfecha con el cambio. “Se ve natural y me encanta. Gracias, doctor, eres el mejor del mundo”, exclamó al médico responsable de la intervención.

“Estaba entre el gris y el verde jade, pero finalmente me decidí por este tono. El procedimiento fue rapidísimo y sin dolor. Vean qué lindo, se los recomiendo muchísimo”, agregó emocionada la intérprete de Canela Fina.

En los comentarios de sus publicaciones, numerosos seguidores le expresaron que lucía espectacular con su nuevo look, aunque algunos mostraron preocupación por esta creciente tendencia entre celebridades.

Con esta decisión, Conde se suma a la lista de figuras públicas que han optado por modificar el color de sus ojos, entre ellas Yailin La Más Viral, Osmani García, Jessica White y Alma Cero, entre otros.