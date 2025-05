Nicole Carboni acusa de presunta estafa a una Miss Universo y su equipo

La modelo Nicole Carboni , quien ha participado en varios certámenes de belleza en Costa Rica, posteó en sus redes sociales una denuncia sobre una supuesta estafa que sufrió por parte de una Miss Universo.

Explicó que la situación inició durante la pandemia, cuando se interesó por adquirir una franquicia justamente relacionada a certámenes de belleza en el estado de Florida, en Estados Unidos.

Nicole aseguró que se puso en contacto con el socio de la mujer y que durante una videollamada le dijeron el costo de la franquicia. Posteriormente, según asegura Carboni, hizo el pago y la firma del supuesto contrato.

Nicole Carboni dice que firmó un supuesto contrato y pagó por una franquicia en Florida. (Instagram)

Según su relato, en aquel momento todo transcurrió con normalidad. Incluso, asegura que empezó a coordinar detalles del certamen, adquirió coronas, patrocinadores, trabajó en producción y divulgación, e invirtió tiempo y dinero en la promoción del evento en Florida.

Sin embargo, Carboni dice que después la organización le dijo que había firmado con otro director estatal para Florida, aunque le aseguraron que le devolverían el dinero.

“Estuve meses exigiendo el reembolso a las personas con las que firmé el contrato”, escribió en la publicación.

La exconcursante de Miss Costa Rica asegura que recibió amenazas y no le devolvieron el dinero.

El conflicto se prolongó durante años. “Primero me dijo que no podía devolverme el dinero por la pandemia. Luego siguió poniendo excusas. Prometió pagarme mensualmente, pero no he recibido nada hasta hoy”, relató.

Carboni denunció que esta situación le provocó afectaciones personales, incluso durante sus embarazos. Añadió que busca apoyo legal en Texas para exigir no solo la devolución del dinero, sino también una compensación por los daños sufridos.