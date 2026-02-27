Murió Neil Sedaka, legendario cantante y músico estadounidense, tras ser trasladado de emergencia a un hospital

Neil Sedaka falleció de manera repentina este viernes en Los Ángeles. El artista fue una de las voces más influyentes en la década de los 60.

Neil Sedaka, una de las voces y plumas más influyentes del pop y el rock and roll, autor de éxitos como Oh! Carol, murió este viernes 27 de febrero a los 86 años tras ser trasladado de urgencia a un hospital en Los Ángeles.

Su familia informó que el deceso fue repentino y que el artista no se sentía bien desde la mañana del viernes, cuando fue atendido por paramédicos y llevado en ambulancia a un centro médico, donde posteriormente se confirmó su fallecimiento.

En un comunicado, sus familiares describieron al cantante y compositor como “una verdadera leyenda del rock and roll” y una inspiración para millones de personas alrededor del mundo.

Subrayaron, además, que más allá de la fama y los escenarios, Sedaka fue, ante todo, un esposo, padre y abuelo profundamente querido, cuya ausencia deja un gran vacío en el ámbito personal.

Neil Sedaka estaba casado con Leba Strassberg desde 1962, con quien tuvo dos hijos. Su matrimonio de más de seis décadas fue frecuentemente mencionado como uno de los pilares de estabilidad en su vida. (AFP)

Las autoridades del condado de Los Ángeles detallaron que agentes y bomberos acudieron a una llamada de asistencia médica en West Hollywood, cerca de las 8 a. m., y que el músico fue trasladado a un hospital local, donde ya no pudieron salvarle la vida. La familia pidió respeto y privacidad en estos momentos de duelo.

Nacido en Brooklyn en 1939, Neil Sedaka se convirtió en una de las figuras clave del pop de los años 60, tanto como intérprete como compositor.

Su salto a la fama llegó con una seguidilla de sencillos que dominaron las listas de popularidad, consolidando su nombre en la era dorada de los “teen idols”.

Antes de brillar como solista, fue miembro fundador de The Tokens a finales de los años 50, grupo doo-wop que formó parte de la efervescencia musical previa a la irrupción de la British Invasion.

En 2003, Neil Sedaka apareció como juez invitado en la segunda temporada de 'American Idol'. Ahí evaluó las interpretaciones de sus propias canciones por parte de los concursantes. (AFP)

Sedaka firmó varios clásicos que se convirtieron en banda sonora de toda una generación. Entre sus grandes éxitos de principios de los 60 destacan: Oh! Carol, Calendar Girl y Breaking Up Is Hard to Do.

Con su muerte, la industria pierde a uno de los compositores más consistentes de la era del pop clásico, pero su legado perdura en sus grabaciones, en las innumerables versiones de sus canciones y en la memoria de quienes crecieron escuchando sus melodías.