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‘National Geographic’ destaca a Costa Rica por el avistamiento del quetzal en San Gerardo de Dota

El reportaje revela por qué esta ave fascinó a civilizaciones antiguas y hoy atrae a viajeros de todo el mundo

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Por Silvia Ureña Corrales
National Geographic dedicó un reportaje al quetzal y posicionó a Costa Rica como un destino clave para el avistamiento de esta especie.
'National Geographic' dedicó un reportaje al quetzal y posicionó a Costa Rica como un destino clave para el avistamiento de esta especie. (Canva stock/Harry Collins de Getty Images / Ondrej Prosicky de Getty Images)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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