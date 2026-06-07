Natalia Rodríguez reveló que tomó una decisión sobre Yiyo Alfaro y él nunca estuvo de acuerdo

Natalia Rodríguez en el pódcast de Yiyo y Choché donde contó que ella le puso el apodo a su amigo.

En el mundo del entretenimiento costarricense, pocos nombres son conocidos con un apodo como el de Yiyo Alfaro. Sin embargo, lo que muchos seguidores no saben es que el carismático presentador estuvo a punto de pasar a la historia de la televisión juvenil con un nombre radicalmente distinto y que su actual apodo fue, en realidad, una “imposición” liderada por su colega y amiga, Natalia Rodríguez.

En el reciente pócast de Choché y Yiyo, la presentadora estuvo como invitada y recordó varias anécdotas, entre ellas cómo nació el apodo hace más de una década en las pantallas del recordado canal juvenil VM Latino.

Según recordaron entre risas, todo comenzó cuando José Miguel Yiyo Alfaro se incorporó como la nueva ficha del canal. En aquel entonces, Natalia Rodríguez, quien ya gozaba de un rol de liderazgo y la responsabilidad de formar a los nuevos talentos, escuchó la locución de presentación que producción le había grabado al debutante.

“Grabaron el sello de presentación y decía: ‘En VM Latino, José Miguel’. Y yo intercedo, era polísimo. Yo me opuse totalmente. Estábamos en un canal de jóvenes y suena como señor”, confesó Rodríguez.

Ante la negativa de Natalia de dejarlo usar su nombre de pila, Alfaro —quien en ese momento se encontraba en total negación— intentó negociar opciones más tradicionales como “Chepe” o “Pepe”, propuestas que fueron rechazadas de inmediato por el equipo.

La inspiración llegó de la forma más inesperada. Natalia recordó a un viejo compañero de su época de colegio a quien llamaban Yiyo y a todos les gustó ese apodo, menos al portado.

A pesar de que el presentador detestaba la idea e insistía frente a las cámaras con un firme: “A mí me dicen José Miguel”, Natalia y Choché armaron un plan para obligarlo a adoptar el seudónimo. La estratega llegó al extremo de pedirle al editor del canal que colocara Yiyo en el cintillo de la pantalla (el generador de caracteres con el nombre del presentador).

Aunque al principio a José Miguel le generó molestias, hoy el presentador asegura que Yiyo se convirtió en la base de su éxito profesional y de su marca personal. (Instagram)

La estocada final para consolidar el apodo ocurrió durante las transmisiones en vivo de las populares Fiestas de Palmares. Ante la resistencia de José Miguel, Natalia lanzó un concurso masivo al aire:

“Hicimos un trato con Choché. Le dijimos al público que cualquiera que pasara caminando por Palmares y le gritara ‘¡Yiyo!’, yo le daría un beso en el cachete. De pronto, desde la Tagada, todo el mundo empezó a gritarle ‘¡Yiyo!’ por todos lados. Hasta que en algún momento alguien gritó y él respondió ‘¿qué?’ y ya”, relató Natalia.

A pesar de que en su momento el cambio le causó dolores de cabeza con sus amigos y familiares cercanos —quienes lo llamaban confundidos al celular para preguntarle por qué lo rebautizaron—, hoy el panorama es muy diferente.

Ahora, el propio Yiyo Alfaro mira hacia atrás con profunda gratitud por la audaz jugada de mercadeo improvisada por su amiga.

“Agradezco a la vida, mae. Ese nombre es el que nos ha dado todo, realmente me lo ha dado todo”, concluyó el presentador, cerrando con humor que ahora Natalia tendría que cobrarle “derechos de formación” por haber creado su icónica marca personal.