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Natalia Rodríguez reveló que tomó una decisión sobre Yiyo Alfaro y él nunca estuvo de acuerdo

La situación se dio a conocer en el pódcast de Yiyo y Choché, en el que suelen contar situaciones poco conocidas

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Por Fiorella Montoya
Natalia Rodríguez en el pódcast de Yiyo y Choché
Natalia Rodríguez en el pódcast de Yiyo y Choché donde contó que ella le puso el apodo a su amigo. (Captura de video)







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Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

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