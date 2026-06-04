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Choché y Yiyo exponen a Natalia Rodríguez y su forma de trabajar en VM Latino: ‘¡Se inventaba puestos!’

Los humoristas conversaron con su amiga y excompañera sobre la época de VM Latino

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Por Juan Pablo Sanabria
Natalia Rodríguez en el pódcast de Yiyo y Choché
Natalia Rodríguez fue la más reciente invitada al pódcast de Yiyo Alfaro y Choché Romano. (Captura de video)







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Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

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