Choché y Yiyo exponen a Natalia Rodríguez y su forma de trabajar en VM Latino: ‘¡Se inventaba puestos!’

Natalia Rodríguez fue la más reciente invitada al pódcast de Yiyo Alfaro y Choché Romano.

Como en los tiempos de VM Latino, Choché Romano, Yiyo Alfaro y Natalia Rodríguez volvieron a reunirse. Sin embargo, en esta ocasión no fue en la televisión, sino en el pódcast que tienen los dos humoristas y en el que la presentadora estuvo en calidad de invitada.

Por supuesto, después de tantos años de conocerse y trabajar juntos, la mesa se convirtió en una conversación marcada por el pasado. Y al revivir anécdotas en el capítulo llamado Amigos tóxicos, también hubo espacios para los dardos llenos de humor.

Entre los temas que se tocaron en el pódcast, los humoristas expusieron cómo era Rodríguez a la hora de trabajar y aseguraron que siempre ganó más dinero que ellos.

“Siempre ha ganado más que nosotros. Natalia, ¡usted se inventaba puestos para cobrar en el canal! Natalia se inventó el puesto de gerente de papel higiénico”, dijo con vehemencia Romano.

“Estaba ese puesto. Luego se inventó el de la videoteca... ya cobraba por dos puestos más. Ya tenía dos puestos más en el canal”, agregó.

Natalia, por su parte, no negó la afirmación de su amigo pero aclaró que debido al bajo salario que tenía en la televisora optó por lavar el baño del estudio para ganar un dinero extra.

“Yo me puse el puesto de limpiar el baño. Es que vieras, ese baño tenía chingas de cigarro... Yo no les puedo explicar a ustedes ese baño. Era una locura; una cantina”, comentó.

Posteriormente, Choché reconoció que Rodríguez era muy trabajadora y que desde los primeros años en que la conoció, incluso antes de que él entrara a la televisión, tenía varios oficios.

Además, luego del choteo que sufrió la conductora, Yiyo Alfaro explicó que ambos le tienen una gran gratitud más allá del cariño personal, pues fue debido a ella que lograron incursionar en la TV.