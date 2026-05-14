Viva

Yiyo Alfaro y Choché Romano anuncian una nueva aventura juntos: de esto se trata

Con gran emoción, los presentadores confirmaron la noticia en sus redes sociales

EscucharEscuchar
Por Fiorella Montoya
Choché Romano y Yiyo Alfaro
Choché Romano y Yiyo Alfaro confirmaron este jueves que cubrirán su cuarto mundial de fútbol consecutivo. (Instagram)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Yiyo AlfaroChoché Romano
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.