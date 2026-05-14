Yiyo Alfaro y Choché Romano anuncian una nueva aventura juntos: de esto se trata

Los reconocidos presentadores Choché Romano y Yiyo Alfaro dieron a conocer, con evidente orgullo, que vivirán una nueva aventura juntos en su carrera. El anuncio lo hicieron con un repaso de su trayectoria, específicamente en las copas mundiales de fútbol.

“Primero Dios, la vida y el trabajo nos puso en Brasil 2014, después fue Rusia 2018, cuatro años más tarde sería Catar 2022 y ahora queremos anunciarles que estaremos en esta próxima aventura: Canadá, Estados Unidos y México 2026”, escribió Alfaro.

Además, el presentador de Qué buena tarde dio a conocer cómo será la dinámica de su cobertura en la cita mundialista.

“Estaremos minuto a minuto. La cobertura más divertida del evento de fútbol más importante del año, transmisiones en vivo por Facebook desde las afueras de los estadios, las notas más divertidas para Instagram y TikTok, programa en Spotify y YouTube en tiempo real; y todo gracias a ustedes por apoyar”, escribió.

Todo esto lo harán a través del espacio que tienen juntos, el cual lleva sus nombres: El pódcast de Yiyo y Choché.

Las dos reconocidas figuras hicieron el anuncio con dos imágenes, como si ellos hubieran salido de las postales del álbum Panini, con datos como fecha de nacimiento, peso y altura. Yiyo fue presentado como si fuera del Club Sport Patacón y Romano del Municipal El Infiernillo.